Jug: Bošnjak dobil opomin pred odpovedjo

Strokovni svet UKC se je po njegovih besedah omejil na strokovna vprašanja, denimo "ali je bil račun pravilno sestavljen za ustrezne storitve, ali je bil poseg opravljen v pravem času ter ali je to vplivalo na dostopnost zdravstvenih storitev drugim zavarovancev" . Do zadev, ki niso v njegovi pristojnosti, denimo do izstavljanja računov, pa se strokovni svet ni opredeljeval, je na sredini novinarski konferenci poudaril Jug.

Kot je še povedal Jug, se strokovni svet torej ni odločal o morebitnih etičnih tveganjih. Prav bi bilo, da se do njih opredeli Zdravniška zbornice Slovenije, meni generalni direktor največje slovenske bolnišnice.

V skladu z njegovo napovedjo pa so v UKC Ljubljana "pravne vsebine" glede primera Bošnjak analizirali danes, ko so se posvetovali s pravniki. Jug je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) danes povedal, da so na podlagi podatkov, ki so jih imeli zjutraj in so bistveno manj obremenjujoči od teh, ki so jih prvič slišali v oddaji, Bošnjaku dali opomin pred odpovedjo. V primeru, da se ti podatki izkažejo za verodostojne pa bodo po Jugovih besedah "zahtevali odpoved".

V oddaji so še razkrili povezavo med podjetjem Medicolink, ki je preko družinskih povezav blizu Bošnjaku ter oddelkom za nevrokirurgijo ljubljanskega UKC, ki ga je ta do nedavnega vodil. Kot poroča TVS, je podjetje sodelovalo zgolj z eno javno ustanovo, UKC, prvi posle pa je dobilo že pol leta po ustanovitvi. V dobrih štirih letih delovanja od UKC Ljubljana skupaj prejelo več kot tri četrt milijona evrov, pri čemer pa niti ena transakcija ni bila izvedena na podlagi javnega naročila. Šlo je torej za razdrobljena naročila, na kakršna je opozorila tudi revizija poslov UKC Ljubljana.