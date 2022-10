'Jugoslavije ni več' in prav tako muzeja osamosvojitve Slovenije

"Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo." To so znamenite besede Jožeta Pučnika, ki so odmevale po celotni Sloveniji, ko smo Slovenci prvič v zgodovini dobili svojo državo. A ne le, da ni več Jugoslavije, kmalu naj ne bi bilo več niti Muzeja, posvečenega osamosvojitvi Slovenije. Ta naj bi se združil z Muzejem novejše zgodovine, je naznanila kulturna ministrica Asta Vrečko. Temu pa v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve ostro nasprotujejo, saj da bi bila takšna poteza strel v lastno koleno in likvidacija muzeja ter da bodo, če vlada sprejme predlog ministrice, uporabili vsa demokratična sredstva, da zaščitijo muzej.