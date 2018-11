Jugozahodni veter bo državo razdelil na dva dela

Današnje jutro je v večjem delu države oblačno ali megleno, nizka oblačnost je ponoči prekrila tudi Primorsko in Notranjsko. Zgornja meja meglenega pokrova sega do nadmorske višine okoli 1300 metrov, višje je jutro sonč no.

Nad zahodno Evropo se nahaja obsežno območje nizkega zračnega tlaka s središčem zahodno od Britanskega otočja. Iznad Sredozemlja proti Evropi doteka za ta čas zelo topel zrak. Jugozahodni veter nad nami se bo danes okrepil in prepihal tudi nekatere nižine. Medtem bo Francijo in Španijo dosegla hladna fronta s padavinami, tu pa se bo njeno napredovanje proti našim krajem ustavilo.

Sobota prinaša več sonca vzhodu

Dopoldne bo marsikje še megleno, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter in odpihnil meglo z dolin in kotlin. Preostanek dneva bo na vzhodu države večinoma sončen, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, kjer ni povsem izključena kakšna kaplja dežja. Na vzhodu države bo precej topleje kot včeraj. V pasu od Bele krajine do Pomurja se bo ogrelo do visokih 18 stopinj Celzija, kakšna manj bo na Primorskem, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem pa bodo termometri kazali med 13 in 16 stopinj Celzija.

Napoved za gorski svet

V vzpetem svetu bo vreme danes delila Dinarska pregrada. Za razliko od preteklih dni, ko je bila v oblake in meglo zavita vzhodna stran pregrade, bo danes in v prihodnjih dneh bolj oblačna njena zahodna stran. Zgornja meja oblačnega pokrova bo na območju južnih Julijcev in Snežnika popoldne segala do nadmorske višine okoli 1700 metrov.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

Tudi v nedeljo bo vreme v znamenju jugozahodnega vetra, kar pomeni, da se bo na vzhodu nadaljevalo večinoma sončno vreme, na zahodu pa bo oblačno. Na območju med Posočjem in Brkini bo rosilo ali rahlo deževalo, a bo količina padavin majhna.