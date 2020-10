Jugozahodni veter nam bo prinesel občutno otoplitev

Jugozahodni veter bo našim krajem poleg otoplitve prinesel tudi nekaj vlage, a ker bo plast vlažnega zraka doka plitva, se bo oblačnost v prihodnjih dneh nabirala predvsem na območju primorskih in notranjskih hribov, medtem ko bo drugod prevladovalo sončno vreme. Več oblakov in nekaj padavin po vsej državi lahko pričakujemo šele v soboto, ko nas bo prešla oslabljena hladna fronta.

Vremenski vzorec nad Evropo se bo danes spremenil, za kar bo poskrbel globok ciklon, ki se bo s svojim središčem pomikal prek Britanskega otočja proti severovzhodu. Zaradi velike razlike v zračnem tlaku bo marsikje v zahodni in severni Evropi zelo vetrovno, močan veter bodo na Iberskem polotoku spremljale tudi obilne padavine. Pri nas več kot nekaj kapelj dežja do konca tedna ne bo padlo, bo pa zaradi vrtenja ciklona v nasprotni smeri urinega kazalca zapihal okrepljen jugozahodni veter, s katerim bo k nam po daljšem obdobju razmeroma hladnega vremena začel dotekati občutno toplejši zrak. Lahko rečemo, da nas čaka vsaj nekaj dni babjega ali indijanskega poletja s temperaturami, ki bodo dolgoletno povprečje presegle za okoli 5 stopinj Celzija. Še nekoliko večji odklon bo v višjih legah. Za ta čas topla zračna masa bo sicer preplavila večji del stare celine.

Toplejši zrak bo nad naše kraje dotekal že danes. Otoplitev bo najizrazitejša v višjih legah, kjer se bo meja ledišča z včerajšnjih 2000 danes dvignila na okoli 4000 metrov nadmorske višine, torej krepko nad naše najvišje vrhove. Na Kredarici, kjer so včeraj popoldne izmerili tri stopinje pod ničlo, sta bili danes ob peti uri zjutraj dve stopinji nad ničlo, čez dan pa se bo ogrelo do okoli sedem stopinj Celzija. Snežna odeja, ki je po podatkih Arsa tu visoka 80 centimetrov, se bo v prihodnjih dneh precej stanjšala, sneg v sredogorju pa bo do konca tedna večinoma pobralo.

V večjem delu države smo, podobno kot pretekle dneve, tudi današnji dan začeli z meglo ali nizko oblačnostjo. Zgornja meja oblačnega pokrova je na nadmorski višini okoli 1600 metrov, višje je jutro jasno.

Dopoldne bo marsikje še oblačno ali megleno. Oblačnost bo v hribih severne Primorske in Notranjske vztrajala tudi čez dan, drugod se bo postopno razkrojila. Popoldne bo tako v večjem delu države sončno. Ob jugozahodnem vetru, ki bo izrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja, bodo današnje najvišje dnevne temperature v vzhodni, osrednji in južni Sloveniji od 15 do 17 stopinj Celzija, še kakšna stopinja več bo na Primorskem, medtem ko bodo v alpskih dolinah termometri pokazali okoli 13 stopinj Celzija.

Prihodnji dnevi v znamenju okrepljenega jugozahodnega vetra

Ponoči se bo jugozahodni veter krepil. Hribovitemu svetu zahodne in osrednje Slovenije bo prinesel oblake in kakšno kapljo dežja, drugod bo prevladovalo jasno vreme. Zaradi vetra bo jutrišnje jutro za ta čas precej toplo s temperaturami nad deset stopinj Celzija, le v zatišnih legah bo nekoliko hladneje.

Sreda bo v vzhodni Sloveniji sončna in vetrovna. Najmočnejši sunki jugozahodnika bodo na Štajerskem in v Prekmurju dosegali hitrost okoli 70 kilometrov na uro. Tudi marsikje na zahodu se bo po sivem začetku dneva pokazalo sonce. Popoldne bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 15 do 19 stopinj Celzija. Najtopleje bo v krajih ob vzhodni meji, kjer bo tudi veter najizrazitejši.