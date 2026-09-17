Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Od jugozahoda se bližajo močnejše nevihte s sunki vetra

Ljubljana, 17. 09. 2026 08.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Radarska slika

Nad Tržaškim zalivom že nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. V prihodnji uri bodo te nevihte dosegle slovensko Istro, napoveduje Agencija za okolje. Ob prehodu vremenske fronte bodo na jugozahodu Slovenije nastajale plohe in nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno povečini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi.  - opozorilo Arsa.

Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

Vremensko opozorilo
Vremensko opozorilo
FOTO: Arso

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Vikend bo suh

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala.

V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

vreme arso vremenska napoved

Mijič del slovenske delegacije pri Svetu Evrope

24ur.com Po soncu in vročini nas kmalu čakajo plohe in nevihte
24ur.com Prihaja ohladitev: na zahodu možne močnejše nevihte
24ur.com V večjem delu Slovenije ozračje nestabilno, možni so nalivi s točo
24ur.com Nevihte že zajele dele Slovenije
24ur.com Slovenijo prešle močnejše nevihte: nalivi, vetrolom, klestila tudi toča
Dominvrt.si Vremensko opozorilo: možne močne nevihte in debelejša toča
24ur.com Oranžno opozorilo: na zahodu možne močne nevihte in nalivi
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
Otrok si ne bo zapomnil, ali ste imeli vedno prav
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, device bodo spontane
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, device bodo spontane
Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi
Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi
Niso natikači, niso salonarji: ta modni čevelj osvaja ženske
Niso natikači, niso salonarji: ta modni čevelj osvaja ženske
vizita
Portal
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Odpustili so ga po sporu zaradi 35.000 evrov nagrade, nato pa je na sodišču dosegel veliko zmago
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Plačali so jim za spanje, nato pa opazili nekaj nepričakovanega: ocene so se začele izboljševati
Cene počitnic padajo: kje lahko septembra in oktobra dopustujete bistveno ceneje
Cene počitnic padajo: kje lahko septembra in oktobra dopustujete bistveno ceneje
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
moskisvet
Portal
Zvezdnika opeharili: bil je žrtev velike Ponzijeve sheme
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika
Štiri ženske, štirje otroci in številne afere: temna plat zvezdnika
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Amanda Seyfried prodaja svojo hišo: največji luksuz ni v notranjosti, ampak na vrtu
Amanda Seyfried prodaja svojo hišo: največji luksuz ni v notranjosti, ampak na vrtu
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
okusno
Portal
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'
Luka ob okušanju mineštre: 'Moj želodček ploska'
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956