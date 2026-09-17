Od jugozahoda se bližajo močnejše nevihte s sunki vetra

Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno povečini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. - opozorilo Arsa.

Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala.

V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.