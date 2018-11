19-letnica v Avstraliji opravila maturo iz slovenščine

"Zavedala sem se, da če želim študirati v Sloveniji, moram zelo dobro znati slovenski jezik. Pogovorno ga znam dobro, tudi dopisujem si s prijatelji iz Slovenije, ne znam pa knjižne slovenščine, sem ocenila. Kako opraviti maturo tudi iz slovenskega jezika? Z mami sva se poglobili v to, kontaktirali sva šolo, kjer so nam povedali, da moram najti učiteljico, ki me bo pripravila za maturo iz slovenščine. Najprej sva iskali med Slovenci v Avstraliji, a ni bilo nikogar, ki bi znal učiti po kriterijih, ki so primerni za mednarodno maturo. Potem sva iskali v Sloveniji in tako prišli do učiteljice slovenskega jezika Mojce Osvald , ki poučuje na Gimnaziji Bežigrad," je opisala dolgo pot do mature iz slovenskega jezika.

S starši so se nato preselili v Brisbane, kjer je nadaljevala šolanje, ki sicer v Avstraliji traja 12 let. "Osnovna in srednja šola sta v bistvu združeni," pojasni Julija. Ko je zaključila deveti razred, se je odločila, da se vpiše na Queensland Academies for Creative Industries. Šolo je izbrala, ker omogoča mednarodno maturo, saj bi si rada pustila odprtih čim več vrat. Del študija želi opraviti tudi v Sloveniji.

Julija se je rodila v Sloveniji, osnovno šolo je začela obiskovati v Domžalah. Ko je bila stara sedem let, se je proti koncu leta s starši preselila v Avstralijo. Najprej v Melbourne, kjer ji do konca januarja, ko se tam začne šolsko leto, ni bilo treba sesti v šolske klopi. Nato pa je vstopila v tretji razred. Sprva ji ni bilo enostavno, saj ni znala angleškega jezika. "Težave sem imela z angleščino, pa tudi vsi te kot tujca gledajo drugače, ker nisi njihov. V začetku sem izostajala od pouka matematike in drugih predmetov, ker sem morala obiskovati ure učenja angleščine," pripoveduje. Ko jo je osvojila, je postalo lažje.

Julija zdaj uživa v počitnicah, v pogovoru, ki so ga objavili na spletni stani ministrstva, pa je v smehu povedala, da s prijateljicami in prijatelji kar ne vedo, kaj bodo počeli do februarja, ko se začne študijsko leto.

Za Avstralijo pravi, da ponuja več možnosti za zaposlitev in za življenje, kakršno ji je všeč. "Služba v Avstraliji človeku dopušča, da ima dovolj prostega časa zase in za družino. Tako je tudi v šoli. Ko sem bila v Sloveniji, me je učiteljica Mojca, z dovoljenjem vodstva Gimnazije Bežigrad, povabila, da sem šla tudi v njen razred na bežigrajski gimnaziji. Dobila sem občutek, da je v slovenskih šolah precej stresno. Pri nas je bilo bolj sproščeno. V razredu so denimo za sedenje na voljo žoge za jogo, pa vreče, sediš lahko tudi na tleh, kakor želiš. Vse je zelo sproščeno. Učitelji so prijazni, dovoljeni so različni načini učenja. Ni pomembno, po kateri poti prideš do znanja. Pomembno je, da ga osvojiš. Rada imam šolo, res dobre izkušnje imam z njo. Veliko mi je dala. Znanje, izkušnje za življenje, naučili so me, kako si organizirati čas, obenem pa je pomembno, da šola vselej dopušča tudi dovolj prostega časa. Tudi moji starši so bili zelo odprti in niso zahtevali, da domov nosim samo sedmice, kar je najvišja ocena v Avstraliji. Ocene so pomembne samo zato, da prideš na univerzo."

Za konec so jo vprašali tudi, česa si želi v prihodnje? "Veselja in zdravja si želim v življenju," je odgovorila. "Želim si takšno življenje in službo, ki dopušča, da imaš poleg službe tudi zasebno življenje in družino."