Julij s peklenskim rekordom, opozorila pred vročino še vedno v veljavi

Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso konec meseca julija na več postajah izmeril temperaturne rekorde. Na zadnji dan julija so na 28 postajah zabeležili julijske temperaturne rekorde, 15 od teh postaj pa tudi absolutne. Najtopleje je bilo včeraj v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40,0 stopinj Celzija. Zelo vroče bo tudi v začetku meseca avgusta in morebitne nove temperaturne presežke bodo beležili.

Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj C.

Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo povečini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.