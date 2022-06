Julija Adlešič v zaporu na Igu prestaja preostanek kazni.

Odvetnik Julije Adlešič Boris Grobelnik bi se sicer lahko pritožil, a je zaradi kratkega roka kazni vprašanje, če bi sodišče o tem uspelo pravočasno odločati, poročajo Slovenske novice . Adlešičeva naj bi po tistem, ko so jo spoznali za krivo, zamenjala prebivališče, a pristojnih organov o tem ni obvestila, tako je poziv na prestajanje preostanka zaporne kazni ni dosegel. Ljubljansko okrožno sodišče je poziv za prestajanje zaporne kazni nato objavilo na oglasni deski, a ga Adlešičeva v času uradnih ur ni prevzela. Zato so ponjo poslali policiste, ki so jo pospremili na Ig, še poroča časnik.

Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču je tožilstvo očitalo poskus goljufije oziroma pomoči pri njej, ker so Adlešičevo najprej za visoke zneske zavarovali na več zavarovalnicah, nato pa uprizorili nesrečo, v kateri ji je odrezalo roko. Nato so na zavarovalnice vložili odškodninske zahtevke v skupni višini okoli 1,17 milijona evrov. Do izplačil sicer ni prišlo. V ponovljenem sojenju so vsi štirje obtoženi sklenili sporazum s tožilstvom in krivdo priznali.

Soobtoženi Sebastien Abramov, ki ga je sodišče v zadevi odrezana roka obsodilo na dve leti in pet mesecev zapora, je v priporu, saj čaka na nadaljevanje sojenja zaradi domnevnega umora nekdanjega dekleta iz Žalca.