Julija in avgusta v kinu

To poletje bo precej drugačno, saj bodo vsa pravila, ki so veljala do sedaj, prekršena. Sekta plenilcev se namreč odloči, da se dovoljeno očiščenje, ki traja 12 ur, ne zaustavi, temveč se nikoli ne konča. Novi del akcijske srhljivke je režiral Everardo Gout, scenarij pa napisal ustvarjalec franšiže James DeMonaco. Film so producirali ustanovni producenti franšize - Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller ter dolgoletna partnerja James DeMonaco in Sébastien K. Lemercier.

OČIŠČENJE ZA VEDNO (THE FOREVER PURGE) – 1. julija

Klik na napovednik SEDMI DAN (THE SEVENTH DAY) – 1. julija V začetku julija bomo spremljali zgodbo priznanega eksorcista, ki bo s pomočjo duhovnikov opravljal svoje delo, a meje med dobrim in zlim se bodo med odkrivanjem pekla na Zemlji kmalu začele brisati. Grozljivko je režiral Justin P. Lange, pa tudi napisal scenarij. V glavnih vlogah zaigrajo Guy Pearce, Vadhir Derbez, Stephen Lang, Brady Jenness, Keith David, Chris Galust in drugi.

Klik na napovednik LEDENA CESTA (THE ICE ROAD) – 8. julija V začetku vročega julija se bomo podali na ledena področja Kanade, kjer bo v srhljivki pred Liamom Neesonom še ena velika preizkušnja, saj se bo podal na nemogočo misijo reševanja ujetih rudarjev v zasutem rudniku diamantov. Na režiserski stolček je sedel Jonathan Hensleigh, ki je tudi napisal scenarij. Poleg Neesona zaigrajo še Laurence Fiburne, Marcus Thomas, Amber Midthunder in drugi.

Klik na napovednik SNAKE EYES (SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGIN) – 22. julija Vsak bojevnik ima svoj začetek. Julija se bo na velikih platnih pričela pustolovščina bojevnika, ki se pridruži japonskemu klanu in njegovo potovanje se tako šele prične. Fantazijsko avanturo je režiral Robert Schwentke, v glavni vlogi zaigra Henry Golding, posneto na podlagi ikoničnega lika G.I. Joe zaigrajo še Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Tahehiro Hira in Iko Uwais.

Klik na napovednik HOLLYWOODSKA PREVARA (THE COMEBACK TRAIL) – 22. julija To poletje bo v znamenju pravega prikaza zakulisja snemanja filmov v Hollywoodu, saj v kriminalni komediji Hollywoodska prevara tri velike filmske legende – oskarjevci Robert de Niro, Morgan Freeman in Tommy Lee Jones – prikažejo, kako se lahko, kljub drugačnim načrtom, posname izjemna uspešnica, kakšen vpliv ima pri tem mafija in kakšne so razmere v filmski industriji. Kriminalno komedijo je režiral George Gallo, ki je skupaj s Joshem Posnerjem tudi napisal scenarij. Poleg odličnih imen v komediji zaigrajo še Zach Braff, Kate Katzman in Emile Hirsch, ki nas bodo popeljali na zabavno potovanje v Hollywood.

Klik na napovednik STARI (OLD) – 29. julija Vizionarski filmski ustvarjalec M. Night Shyamalan bo letošnje poletje razkril skrivnostno srhljivko o družini, ki se na samotni plaži nepričakovano prične hitro starati. Shyamalan je srhljivko režiral in produciral, pa tudi napisal scenarij po stripu Sandcastle Pierra Oscarja Lévyja in Frederika Peetersa. V filmu zaigrajo dobitnik zlatega globusa Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung in drugi.

Klik na napovednik NEOBRZDANI SPIRIT (SPIRIT UNTAMED) – 5. avgusta Avgusta prihaja epska pustolovščina o svojeglavi deklici, ki odkrije sorodno dušo, ko v njeno življenje vstopi divji konj, po imenu Spirit. Neobrzdani Spirit sledi priljubljeni franšizi, ki se je pričela z animacijo Spirit: Divji žrebec (2002), ki je bila nominirana za oskarja in nadaljevala s televizijsko serijo Svobodni Spirit (2017-2019), ki je prejela emmyja. Animirano pustolovščino je režirala Elaine Bogan.

Klik na napovednik NIHČE (NOBODY) – 5. avgusta “Včasih je moški, ki ga ne opazite, najbolj nevaren od vseh.” V kinematografe prihaja srhljivka z naslovom NIhče, v kateri bomo v vlogi podcenjenega in spregledanega očeta in moža, ki se nikoli ni upiral, spoznali dobitnika emmyja Boba Odenkirka (Kriva pota, Better Call Saul, The Post, Nebraska). Srhljivko je režiral priznani filmski ustvarjalec Ilya Naishuller (Hardcore Henry), po scenariju Dereka Kolstada (idejni ustvarjalec zgodb o Johnu Wicku). Ob Odenkirku zaigrata še legendarni dobitnik emmyja Christopher Lloyd in glasbenik RZA.

Klik na napovednik TREZOR (WAY DOWN) – 12. avgusta Akcijska srhljivka Trezor predstavlja zgodbo o skrbno načrtovani misija ropa najbolj varovane banke na svetu, v kateri je shranjen zaklad iz davno potopljene ladje. Film je režiral Jaume Balagueró, scenarij so napisali Rafa Martínez, Andrés M. Koppel, Borja Glez. Santaolalla, Michel Gaztambide, Rowan Athale, v glavnih vlogah pa zaigrajo Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Luis Tosar, Axel Stein, Famke Janssen in Jose Coronado.

Klik na napovednik STILLWATER (STILLWATER) – 19. avgusta Konec avgusta v kinematografe prihaja kriminalna drama, v kateri v glavni vlogi zaigra Matt Damon kot oče, ki skuša hčerki pomagati iz zapora, potem ko so jo obtožili umora. Dramo je režiral in tudi napisal scenarij Tom McCarthy, scenaristi so še Marcus Hinchey, Thomas Bidegain in Noé Debré. Poleg Damona v filmu zaigrajo še Abigail Breslin, Camille Cottin in Lilou Siauvaud.

Klik na napovednik TAČKE NA PATRULJI: FILM (PAW PATROL: THE MOVIE) – 19. avgusta Letos avgusta se bodo priljubljeni junaki na štirih tačkah vrnili na velika platna. Potem ko župan sosednjega mesta prične spreminjati živahno mesto v kaos, bodo pogumni reševalci strnili vrste in se podali na novo reševanje. Paramount Pictures, Nickelodeon Movies in Spin Master Entertainment predstavljajo težko pričakovano pustolovščino, v kateri se bo igralski ekipi, ki je v istoimenski seriji animiranim junakom posodila svoje glasove, pridružili še igralci Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry, Jimmy Kimmel in Will Brisbin.

Klik na napovednik CANDYMAN (CANDYMAN) – 26. avgusta Letošnje poletje bo oskarjevec Jordan Peele na novo predstavil srh vzbujajočo urbano legendo, katere ime je v preteklosti zagotovo že večkrat prišlo na dan – Candyman. Umetnik, ki odkrije zgodbo o Candymanu in jo uporablja kot navdih za slikanje, začenja izgubljati svoj razum in sproži val nasilja, smrti in bede v novi grozljivki z naslovom Candyman. Pod režijo sodobne inkarnacije kultne klasike se je podpisala obetavna filmska ustvarjalka Nia DaCosta (Little Woods), ki je tudi napisala scenarij skupaj s Peelejem in Winom Rosenfeldom, slednja sta tudi producenta filma.

Klik na napovednik MALI ŠEF: DRUŽINSKI POSLI (THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS) – 26. avgusta Konec avgusta se na velika platna vrača zgodba o malem bratcu, ki se je skupaj s svojim starejšim bratom podal na misijo, v novem nadaljevanju animirane komedije Mali šef: družinski posli. V nadaljevanju sta brata Tim in Ted Templeton že odrasla, a sta se odtujila. In mali šef ju bo znova zbližal. Po izjemnem uspehu prvega filma iz leta 2017 se v novem delu vrača režiser Tom McGrath, v svoje vloge se vračajo Alec Bladwin (kot mali šef), v vlogi mame in očeta znova zaigrata Lisa Kudrow in Jimmy Kimmel, pridružijo se igralci James Marsden, Jeff Goldblum, Eva Longoria, Amy Sedaris in drugi.

