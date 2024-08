Julija nekaj več kot milijon prihodov turistov, največ gostov iz Nemčije

Največ prenočitev med tujimi turisti so ustvarili tisti iz Nemčije, in sicer nekaj več kot 375.000 prenočitev ali 16 odstotkov vseh tujih. Največ jih je bilo starih od 35 do 44 let, enako kot v lanskem juliju pa so največkrat prenočili v občini Bovec. Turisti iz Češke so prispevali nekaj več kot 225.000 prenočitev oz. 10 odstotkov vseh tujih, največkrat so prenočili v občini Piran. Pri čeških turistih je prevladovala starostna skupina od 45 do 54 let.

Med tujimi turisti je bila tokrat najbolj zastopana starostna skupina od 35 do 44 let, povprečna doba bivanja te starostne skupine je znašala 2,6 prenočitve.

Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 874.000, prenočitev pa 2,3 milijona. Obojih je bilo približno toliko kot pred letom dni. Med njimi so že tradicionalno najbolj priljubljene občine Ljubljana, Piran in Bled. V teh treh občinah so ustvarili nekaj več kot tretjino vseh tujih prenočitev.

Največ prenočitev med domačimi turisti, skoraj petino, so tokrat ustvarili otroci iz starostne skupine od sedem do 14 let, njihova povprečna doba bivanja je bila 4,5 prenočitve.

Domači turisti so julija ustvarili nekaj več kot 152.000 prihodov, kar je šest odstotkov manj kot v lanskem sedmem mesecu, prenočitev pa so ustvarili nekaj več kot 563.000 oz. sedem odstotkov manj. Tako kot pred enim letom so največkrat prenočili v treh obmorskih občinah: Piranu, Izoli in Ankaranu, so sporočili s statističnega urada.

Tudi turisti z Nizozemske so z nekaj več kot 220.000 prenočitvami ustvarili desetino vseh tujih prenočitev, največkrat so prenočili v občini Radovljica, najbolj zastopana starostna skupina pa je bila od sedem do 14 let. Sledili so turisti iz Belgije (sedem odstotkov), Madžarske (šest odstotkov) in Avstrije (pet odstotkov). V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov iz omenjenih držav povečalo le pri tistih iz Madžarske (za štiri odstotke) in Avstrije (za dva odstotka).

V gorskih občinah je bilo ustvarjenih 39 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Bled. S petino (21 odstotkov) vseh prenočitev so sledile obmorske občine, najbolj priljubljen je bil Piran, s 13 odstotki zdraviliške občine in občina Ljubljana (12 odstotkov).

Domači turisti so enako kot lani največ prenočitev, več kot tretjino, ustvarili v obmorskih občinah, tuji pa v gorskih (44 odstotkov vseh njihovih prenočitev). V primerjavi s prejšnjim julijem se je z vidika vrste občin število turističnih prenočitev povečalo le v občini Ljubljana (za šest odstotkov), kjer so 58 odstotkov prenočitev našteli v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 853.000 oz. 30 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov) ter kampi (22 odstotkov). Medtem ko je bilo v hotelih približno toliko prenočitev kot lanskega julija, jih je bilo v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za dva odstotka več, v kampih pa za dva odstotka manj.

V sedmih mesecih leta se je medtem število prihodov turistov in njihovih prenočitev povečalo. Tuji so ustvarili 72 odstotkov vseh prenočitev; največ turisti iz Nemčije, sledili so gosti iz Avstrije in Italije. Domači turisti so skupno prenočili skoraj 2,6-milijonkrat ali za tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani, tuji pa 6,7-milijonkrat ali za tri odstotke več.