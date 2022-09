Julija prvič registriranih manj avtomobilov, oživel potniški promet

Enako rast so evidentirali na avtobusih v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu, kjer so prepeljali 1,1 milijona potnikov. Pri tem so opravili 16,8 milijona potniških kilometrov oz. 46 odstotkov več kot v sedmem mesecu lani.

Vlaki so prepeljali 1,2 milijona potnikov oz. 23 odstotkov več kot pred letom dni. Pri tem so opravili 77,8 milijona potniških kilometrov, kar je v letni primerjavi pomenilo 55-odstotno rast.

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na letališče pripotovalo približno 124.500 potnikov. To je skoraj dvakrat toliko kot julija lani. Pretovorjenih je bilo 987 ton blaga oz. dva odstotka več kot julija 2021.