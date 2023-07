Julija se bodo podražile oskrbnine v domovih za starejše

Na ministrstvu so navedli, da se zavedajo težav, ki jih na socialno-varstvenem področju pušča splošna rast cen, še posebej tistih težav, zaradi katerih so domovi za starejše in druge institucije primorani dvigovati cene oskrbnin.

Kot so dodali, so institucijam že pripravili potrebne izračune in določili zgornjo mejo, do katere se oskrbnine lahko dvignejo. "Še naprej pa si bomo prizadevali, da dvig cen oskrbnin ne bo prizadel uporabnic in uporabnikov storitev v socialno-varstvenih zavodih," so zagotovili.