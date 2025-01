'Julijan mi je dvakrat umiral v naročju, to je nepredstavljivo'

Ljubljansko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo: pri operaciji Julijana Peterke je bila storjena zdravniška napaka in družina je upravičena do odškodnine. Danes 12-letnemu dečku, ki se je rodil s srčno napako, so na Pediatrični kliniki ljubljanskega kliničnega centra leta 2016 na napačno mesto prišili elektrodo srčnega spodbujevalnika. Kar je vodilo do več srčnih zastojev, pri čemer so nastale tudi hude možganske okvare, je razsodilo sodišče. Iz UKC Ljubljana le pisno odgovarjajo, da z vmesno sodbo še niso seznanjeni. Se pa nanjo še lahko pritožijo.