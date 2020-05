Julija Adlešič odhaja iz pripora na Igu, odslej v hišnem priporu

Kot je kazalo že na prejšnji obravnavi, so Julijo Adlešič iz afere Odrezana roka izpustili iz pripora na Igu, zapušča ga danes ob 16. uri. Odslej se bo sojenj udeleževala iz hišnega pripora. Tega naj bi po naših informacijah preživljala v hiši svojih staršev, iz katere se je sicer izselila leta 2017.

Odvetnik Boris Grobelnik, ki zastopa prvoobtoženo Julijo Adlešič, je sodnemu senatu že na prejšnji obravnavi predlagal, naj Adlešičevi odpravi pripor ali pa ga vsaj nadomesti s hišnim priporom.

Grobelnik je predlog za odpravo pripora utemeljil s tem, da pri Adlešičevi ne obstaja ponovitvena nevarnost, poleg tega pa po njegovem mnenju pripor traja "že preko razumnega roka", to je več kot eno leto. Opozoril je tudi, da obtožena po poškodbi roke še vedno potrebuje zdravljenje. Tožilec Sedin Kičin je sicer sodni senat pozval, naj odvetnikov predlog zavrne.

Spomnimo

Obtožnica Adlešičevi in njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Adlešičeva je bila v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani, prav tako Abramov, ki ostaja v priporu.

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Kičina to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.