Po premieri in turneji v Parizu, Berlinu in Londonu ter sinočnji spektakularni premieri v Los Angelesu je film, ki je navdušil različne generacije, končno prišel tudi do nas. Na veliko veselje številnih oboževalcev bo film Jumanji: Naslednja stopnja predpremierno že od jutri v kinodvoranah, od 12. 12. pa bo tudi na rednem sporedu.

Pozabite vse, kar ste mislili, da veste o najnevarnejši igri na svetu, saj bo Jumanji to zimo silovito vrnil udarec. V njegovem svetu so se razmere tokrat hudo zapletle. Pojavila so se nova pravila in začela se je povsem nova igra, polna novih nevarnosti, ampak s prav tako navdihujočo zabavo kot doslej.

Kar nekaj časa je minilo, odkar so naši junaki, takrat še običajni srednješolci – računalniški mojster Spencer, športnik Fridge, priljubljena Bethany in sramežljiva Martha –, zaigrali davno pozabljeno igro. Igra jih je takrat dobesedno posrkala vase in morali so jo dokončati v telesih svojih avatarjev ter preživeti najrazličnejše izzive in resnične smrtne nevarnosti, zato so naši junaki komaj čakali, da pustijo igro zakopano daleč v preteklosti. Pa jim je uspelo?

Ko se eden od njih ponovno znajde v igri, preostali odidejo za njim, da bi ga rešili. Toda igra se je medtem očitno spremenila, kot se je tudi ekipa, ki se je znašla v njej. Avatarji so drugačni, vpleteni so novi liki, igra sama pa je še težja in nevarnejša kot prej. Prejšnjikrat so vsi uspešno dokončali igro. Bo tudi tokrat tako?