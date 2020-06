Junaku priznanje za nesebično ravnanje: 'Vsi smo enaki in ravnal sem, kot mislim, da je prav'

Baranji je sicer še vedno najbolj žal pokojnega. "Škoda, da je moral na takšen način zapustiti ta svet," iskreno pove. Njegovemu sočutju in pogumu pa zdaj nekoliko grenak priokus dajejo sovražni komentarji. Ker je bil pokojni ropar policist, junak, ki ga je ustavil, pa prihaja iz romske skupnosti, se je nanje vsul plaz neprimernih opazk in sovražnosti. Nekateri celo namigujejo, da je policista lovil z nepoštenimi nameni."Nismo takšni ljudje, smo zelo dobri ljudje, tudi šolani."To ga posebej žalosti, zato za konec sporoča: "Vsi smo enaki in ravnal sem, kot mislim, da je prav."