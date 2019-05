Junak na štirih tačkah razkril tihotapce cigaret

"Dober, boljši, Furs!" S temi besedami se začne objava Finančne uprave RS (Furs) o zasegu kar 47.200 cigaret, ki so bile skrite v podvozju in bokih vozila. Tihotapce, ki so cigarete tihotapili iz Romunije, namenjene pa so bile prodaji na črnem trgu v Italiji, je ujela mobilna enota Fursa s pomočjo junaka na štirih tačkah.

Enota Fursa je cigarete zasegla, zoper voznika pa uvedla postopek o prekršku.