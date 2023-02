Junaki 3. nadstropja: Poleg zdravja si želijo predvsem sprejetosti

Letošnji mednarodni dan boja proti otroškemu raku so v društvu Junaki 3. nadstropja posvetili osveščanju o tem, kako pristopiti k obolelim in njihovim družinam. Kot poudarjajo, si otroci in mladostniki, ki se borijo s to zahrbtno boleznijo, poleg zdravja želijo predvsem sprejetosti med vrstniki in v svoji okolici.

V društvu Junaki 3. nadstropja navajajo, da do obolelih otrok in njihovih družin pogosto ne znamo pristopiti, zato so pripravili uporabne nasvete. Kot poudarjajo, si oboleli otroci in mladostniki ter njihove družine želijo sprejetosti v svoji okolici, zato je pomembno, "da jih v težkih trenutkih ne zapustite, ampak jim pokažete, da jim stojite ob strani". Svetujejo tudi, naj nasvete o zdravljenju prepustimo zdravnikom ter raje ponudimo pomoč pri vsakodnevnih in rutinskih opravilih, za katere starši obolelih otrok pogosto nimajo časa.

icon-expand Junaki 3. nadstropja FOTO: Kanal A

V društvu še poudarjajo, da rak pri enem družinskemu članu vpliva na dinamiko cele družine in tudi na sorojence. Slednji se pogosto čutijo pozabljene, zato se je treba z njimi pogovarjati o njihovih občutkih, koristno pa jim je tudi preusmeriti pozornost s povabilom na izlet ali igranjem družabnih iger, so še zapisali. Simbol boja proti otroškemu raku je zlata pentlja. V društvu Junaki 3. nadstropja pozivajo vse, da si jo danes nadenejo in tako simbolično podprejo otroke, ki se v 3. nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani borijo s to zahrbtno boleznijo. Kot so sporočili iz društva, v Sloveniji za rakom vsako leto zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznijo žal izgubijo.

icon-expand V društvu Junaki 3. nadstropja pozivajo vse, da si danes nadenejo zlato pentljo in tako simbolično podprejo otroke, ki se v 3. nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani borijo s to zahrbtno boleznijo. FOTO: Shutterstock