Triletna Lili premagala raka, zdaj njen oče pomaga drugim

Pred dobrim letom dni je dozorela ideja o ustanovitvi društva, ki bi med seboj povezalo otroke in mladostnike, ki se zdravijo za rakom, njihove starše in skrbnike ter seveda zdravnike, ki skrbijo za zdravljenje. Tako je po vseh urejenih birokratskih postopkih aprila letos tudi uradno zaživelo društvo Junaki 3. nadstropja. Ogrodje društva predstavljajo starši teh malih in velikih junakov. Predsednica društva je Urška Kolenc, ki je življenje na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike spoznala med izredno zahtevnim zdravljenjem hčerke Eme. "Sem pobudnica ustanovitve društva. Hči Ema je imela ATRT tumor na možganih in je pri dveh letih in štirih mesecih postala najsvetlejša zvezdica na nebu. V tej življenjski izkušnji sem spoznala prečudovite ljudi in začela verjeti v besede – da se vse zgodi z razlogom,"je o svoji izkušnji zapisala Kolenčeva.

Primarni cilj društva, ki trenutno šteje nekaj čez 100 članov (to so bolni otroci in njihovi starši), v svoje vrste pa vabijo tudi več podpornih članov (vsi ostali, ki bi radi podprli delovanje društva), je podpora svojim članom na vseh ravneh. V prvi vrsti gre za moralno podporo, pomoč pri pridobivanju informacij o zdravljenju ter urejanju birokratskih zadev. Kot pojasnjuje eden od ustanovnih članov društva Matija Gradišar, si v društvu že ves čas zelo prizadevajo, da vse poteka v navezi z zdravniki specialisti, saj so prav ti že pred časom dali pobudo, da bi se starši med seboj povezali in delili izkušnje, ki so marsikomu lahko v pomoč. In teh pri zdravljenju tako zelo zahtevnih bolezni, kot je rak pri otrocih, ni malo.

Letno za rakom zboli 70 do 80 otrok

Društvo, čeprav mlado, je že zelo aktivno. Tako so organizirali že kar nekaj dogodkov, na zadnjem celo zbrali dovolj sredstev za nakup potrebnega aparata kinetek, ki ga potrebujejo otroci na hemato-onkološkem oddelku. Še več dogodkov pa načrtujejo v septembru, saj je to mesec ozaveščanja o otroškem raku. "Ljudje ne poznajo otroškega raka, se niti ne zavedo, da je to precej pogosta bolezen. V Sloveniji namreč na leto zboli od 70 do 80 otrok, kar pomeni, da na teden odkrijejo enega do dva raka pri otrocih. Ta številka pa še narašča," na vprašanje o pomembnosti ozaveščanja odgovarja Gradišar in dodaja, da je med ljudmi žal še vedno veliko zadržkov do ozdravelih bolnikov, ki se jih tako tudi po popolni ozdravitvi pogosto drži stigma.