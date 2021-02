Junaki 3. nadstropja z veliko začetnico: pripnite si zlato pentljo

Zlato pentljo si lahko vsi pripnemo na srčno stran. Danes se bo tudi veliko pomembnih stavb po Sloveniji odelo v zlato barvo. V zlati barvi bodo med drugimi zažareli tudi Cankarjev dom, Tromostovje, Tehniški muzej Bistra, Vila Vipolže in številne druge stavbe po državi.

Junaki 3. nadstropja, društvo staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku želi v letu 2021 glas o mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku razširiti predvsem v šole in vrtce. Za njih so pripravili zlate pentlje, ki simbolizirajo ozaveščanje, hitrejše diagnosticiranje ter manjše število smrti, invalidnosti in posledic zdravljenja. Odziv je izjemen, saj je sodelovanje potrdilo več kot 30 šol, vrtec in drugih ustanov, predvsem tistih, ki jih obiskujejo Junaki in njihovi sorojenci.

V Sloveniji za rakom zboli od 70 do 80 otrok na leto, vsak teden pa raka na novo odkrijejo pri enem ali dveh.

V razvitem svetu je otroški rak drugi najpogostejši vzrok smrti, pri otrocih, starih od 5 do 14 let. V Sloveniji zaradi raka leto umre od 10 do 15 otrok.

Leta 2002 je stekla kampanja ozaveščanja o raku v otroštvu in mladosti (International Childhood Cancer Day – ICCD), s katero je bil 15. februar razglašen za mednarodni dan otroškega raka. Namenjena je predvsem ozaveščanju in spodbujanju pri razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju.

Kampanjo ozaveščanja pa je simbolično zaokrožil Junak Janež Matko Juvančič, ki je posnel in izdal himno Junakov.