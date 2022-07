Junaki Krasa tudi iz policijskih vrst, pilot: Nebo nad Mirnom je eksplodiralo

"Če smo še v ponedeljek bili boj z naravnim požarom, smo se včeraj borili za vsako hišo, potem ko je okoli 3. ure nebo nad Mirnom dobesedno eksplodiralo," je izredne razmere na Krasu slikovito opisal policijski pilot Jure Olaj. Ne samo iz zraka, policisti, ki so v prostem času tudi prostovoljni gasilci, pomagajo pri gašenju na tleh, ostali pa pri usmerjanju prometa, varovanju premoženja, evakuacijah, na terenu so kriminalisti ... Za izjemno učinkovitega se je izkazal tudi vodni top.

Na pomoč na Kras v teh dneh odhajajo tudi številni policisti iz vseh koncev Slovenije, ki so v prostem času tudi prostovoljni gasilci. V Policiji pravijo, da se trudijo, da bi jim to v čim večji meri omogočili. "Tudi iz naših vrst prihajajo junaki Krasa, prostovoljni gasilci, ki so se v teh dneh odpravili v ognjeni boj. Domov se je že vrnil Uroš, študent višje policijske šole, ki prakso opravlja na naši policijski upravi, pomožna policista Marko in Domen pa se tja kmalu (spet) odpravljata. Fantje, ponosni smo na vas!" so zapisali na PU Maribor.

Na Policiji so za 24ur.com pojasnili, da so policisti v dogajanje na Krasu, enako kot gasilci, vojaki in pripadniki civilne zaščite, vpeti ves čas in na različne načine. Tisti, ki ne gasijo, pomagajo v logistiki, skrbijo za zapore cest, varujejo premoženje, izvajajo evakuacije, ko so te potrebne, kriminalisti pa zbirajo obvestila in preverjajo informacije o požarih.

Delo je zelo intenzivno, novega helikopterja z vzdevkom Julka praktično ne ugašajo. "Okrog gradu Miren smo včeraj do noči metali po 800 litrov vode vsake dve minuti, kjerkoli so se pokazali zublji ali so to nakazali gasilci." Od srede ima Policija v zraku še drugi helikopter, ki s termokamero zaznava potencialna nova žarišča in obvešča gasilce. "Glede na to, kar vidimo iz zraka, občudujemo in smo ponosni na gasilce, ki se nesebično borijo sredi pekla," je še dodal Olaj.

Seštevek: 'Julka' letela 33 ur in odvrgla cca. 311.600 litrov vode Policijski helikopter AW169 je v ponedeljek letel 8 ur in 10 minut ter opravil 52 odmetov vode, kar je skupaj približno 34.000 litrov vode. V torek je letel 6 ur in 10 minut ter opravil 67 odmetov vode, skupaj 54.000 litrov. V sredo je ponovno letel 8 ur in 10 minut ter opravil 173 odmetov vode, skupno 138.000 litrov. V četrtek je letel 10 ur in 15 minut ter opravil 107 odmetov, skupaj 85.600 litrov vode. Helikopter, ki je s termokamero izvajal observacijo pogorišč in iskal nova žarišča, je v sredo naletel 3 ure in pol, v četrtek pa 10 ur, so nam še sporočili. Vodni top ni več samo v vlogi cisterne, pač pa tudi gasi požare Za gašenje se od četrtka uporablja tudi policijski vodni top, ki je prej gasilcem služil zgolj kot cisterna. V sredo, ko je prihitel na pomoč, je sicer za kratek čas prišlo do manjše tehnične okvare, ki pa je bila do 20. ure povsem odpravljena. V nočnem času je bilo tako vozilo na razpolago gasilskim enotam v vasi Kostanjevica na Krasu oz. v njeni neposredni bližini. Tudi danes posadka z vozilom nadaljuje z nudenjem pomoči gasilskim enotam. "Izkazalo se je, da je gašenje požarov z vodnim topom zaradi primerne višine in močnega curka izjemno učinkovito," še pravijo na Policiji.

icon-expand Policijski vodni top gasi na Krasu. FOTO: Svet na Kanalu A