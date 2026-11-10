Junaki med nami: 12-letnik na kraju nesreče pomagal poškodovancu

Zbrane sta nagovorila vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Minister Matoz je v nagovoru izpostavil izjemno človečnost in pogum prejemnikov medalj. "Ko družba izgublja vrednote, so med nami posamezniki, ki ne pozabijo pomagati sočloveku," je dejal. Posebno zahvalo je namenil tudi 13 občanom, ki so se v ključnih trenutkih odzvali na stisko drugih. "Iskrena zahvala trinajstim občanom, ki so v ključnem trenutku prisluhnili svojemu moralnemu kompasu ter izkazali izjemno hrabrost in solidarnost," je poudaril. Zahvalil se je tudi policistom, ki kljub kadrovskim omejitvam in vsakodnevnim izzivom skrbijo za varnost ljudi. "Hvala vsem, ki ne glede na kadrovske omejitve in vsakodnevne izzive požrtvovalno varujete tisto najbolj dragoceno - naša življenja in varnost. Prav je, da so tisti, ki naredijo največ za skupnost, deležni posebne časti," je dejal.

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost FOTO: Damjan Žibert

Po Lorbekovih besedah danes izrekajo priznanje ljudem, ki so v kritičnih trenutkih prepoznali stisko sočloveka, premagali svoj strah in ukrepali, čeprav so s tem tvegali lastno varnost. Pomembno je, da so med nami občanke in občani, ki ob kritičnih dogodkih ne ostanejo zgolj opazovalci, temveč ukrepajo. "Takšna dejanja zahtevajo odločnost in čut za sočloveka, v marsikaterih primerih pa tudi veliko poguma, zato ste si s strani policije prislužili izjemno spoštovanje," je dejal. Ponosni so tudi na policistke in policiste, ki s svojimi dejanji pogosto naredijo veliko več, kot od njih zahtevajo zakonsko določene naloge. "Vaša dejanja imajo v današnjem času velik pomen. Sodobna družba žal spodbuja individualizem, ljudje pa se vse bolj osredotočajo le še na lastne potrebe in interese. Skrb zase je pomembna, vendar ne sme izpodriniti zavedanja, da smo odvisni drug od drugega in da vsakdo med nami kdaj potrebuje pomoč. Vaša pripravljenost pomagati popolnemu neznancu je spodbudno sporočilo, da solidarnost, sočutje in požrtvovalnost niso vrednote preteklosti, temveč so še kako žive danes," je prejemnikom medalj sporočil Lorbek.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert













Med prejemniki priznanj je bilo 33 policistov in 13 občanov. Skupaj so prejeli devet medalj za hrabrost in 37 medalj za požrtvovalnost. Njihova dejanja so se odvila v različnih nevarnih okoliščinah. Pomagali so ljudem ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali posameznike iz gorečih objektov ter iz vode, posredovali pa so tudi ob oboroženem ropu in napadu z nožem. Nekateri so s ključnimi informacijami pripomogli k prijetju storilcev kaznivih dejanj. Pogum in pripravljenost pomagati so pokazali pri opravljanju službenih nalog in v prostem času, ob naključnih srečanjih z ljudmi v stiski. Njihova dejanja dokazujejo, da lahko pravočasna in odločna pomoč posameznika v ključnem trenutku odloča o človeškem življenju, sporočajo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert























Medaljo za požrtvovalnost sta med drugimi prejela ljubljanska policista Jan Bajuk in Miha Trunkelj, ki sta februarja skočila v globoko vodo in pomagala moškemu, ki se je utapljal. Ob pomoči druge patrulje sta ga izvlekla na brežino, mu nudila prvo pomoč in ga zaščitila pred podhladitvijo. Medaljo je prejela tudi občanka Nely Kajzer, ki je po drzni tatvini v Kopru spremljala gibanje storilca, policiji posredovala pomembne informacije in pomembno prispevala k njegovi hitri izsleditvi in prijetju. Najmlajši prejemnik medalje za požrtvovalnost, 12-letni Lan Kisovec, pa je junija na kraju prometne nesreče na območju Kranja poškodovanemu udeležencu nudil prvo pomoč. Oskrbel mu je krvavečo rano na glavi, poskrbel za klic na številko 112 in njegovo stanje spremljal do prihoda intervencijskih služb. "Vozili smo za avtom, ki je nato zgrmel v globel. Najprej sem se malo ustrašil, ampak sem se potem odločil pomagati in pomagal poškodovancu," je povedal za medije.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost Damjan Žibert





















