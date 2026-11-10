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Slovenija

Junaki med nami: 12-letnik na kraju nesreče pomagal poškodovancu

Tacen, 10. 11. 2026 15.30 pred eno minuto 4 min branja 3

Avtor:
L.M. STA
Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost

Na Policijski akademiji v Tacnu je potekala svečana podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost. Priznanja je prejelo 46 posameznic in posameznikov, ki so se v nevarnih in nepredvidljivih okoliščinah izkazali s pogumom, prisebnostjo in nesebično pomočjo ter s svojim ravnanjem pomagali reševati življenja ter varovati ljudi in premoženje. Med njimi je tudi 12-letni Lan, ki je na kraju nesreče nudil prvo pomoč poškodovancu.

Zbrane sta nagovorila vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

Minister Matoz je v nagovoru izpostavil izjemno človečnost in pogum prejemnikov medalj. "Ko družba izgublja vrednote, so med nami posamezniki, ki ne pozabijo pomagati sočloveku," je dejal.

Posebno zahvalo je namenil tudi 13 občanom, ki so se v ključnih trenutkih odzvali na stisko drugih. "Iskrena zahvala trinajstim občanom, ki so v ključnem trenutku prisluhnili svojemu moralnemu kompasu ter izkazali izjemno hrabrost in solidarnost," je poudaril. Zahvalil se je tudi policistom, ki kljub kadrovskim omejitvam in vsakodnevnim izzivom skrbijo za varnost ljudi. "Hvala vsem, ki ne glede na kadrovske omejitve in vsakodnevne izzive požrtvovalno varujete tisto najbolj dragoceno - naša življenja in varnost. Prav je, da so tisti, ki naredijo največ za skupnost, deležni posebne časti," je dejal.

Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost
Podelitev medalj policistom za hrabrost in požrtvovalnost
FOTO: Damjan Žibert

Po Lorbekovih besedah danes izrekajo priznanje ljudem, ki so v kritičnih trenutkih prepoznali stisko sočloveka, premagali svoj strah in ukrepali, čeprav so s tem tvegali lastno varnost. Pomembno je, da so med nami občanke in občani, ki ob kritičnih dogodkih ne ostanejo zgolj opazovalci, temveč ukrepajo. "Takšna dejanja zahtevajo odločnost in čut za sočloveka, v marsikaterih primerih pa tudi veliko poguma, zato ste si s strani policije prislužili izjemno spoštovanje," je dejal. Ponosni so tudi na policistke in policiste, ki s svojimi dejanji pogosto naredijo veliko več, kot od njih zahtevajo zakonsko določene naloge.

"Vaša dejanja imajo v današnjem času velik pomen. Sodobna družba žal spodbuja individualizem, ljudje pa se vse bolj osredotočajo le še na lastne potrebe in interese. Skrb zase je pomembna, vendar ne sme izpodriniti zavedanja, da smo odvisni drug od drugega in da vsakdo med nami kdaj potrebuje pomoč. Vaša pripravljenost pomagati popolnemu neznancu je spodbudno sporočilo, da solidarnost, sočutje in požrtvovalnost niso vrednote preteklosti, temveč so še kako žive danes," je prejemnikom medalj sporočil Lorbek.

Med prejemniki priznanj je bilo 33 policistov in 13 občanov. Skupaj so prejeli devet medalj za hrabrost in 37 medalj za požrtvovalnost. Njihova dejanja so se odvila v različnih nevarnih okoliščinah. Pomagali so ljudem ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali posameznike iz gorečih objektov ter iz vode, posredovali pa so tudi ob oboroženem ropu in napadu z nožem. Nekateri so s ključnimi informacijami pripomogli k prijetju storilcev kaznivih dejanj.

Pogum in pripravljenost pomagati so pokazali pri opravljanju službenih nalog in v prostem času, ob naključnih srečanjih z ljudmi v stiski. Njihova dejanja dokazujejo, da lahko pravočasna in odločna pomoč posameznika v ključnem trenutku odloča o človeškem življenju, sporočajo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Medaljo za požrtvovalnost sta med drugimi prejela ljubljanska policista Jan Bajuk in Miha Trunkelj, ki sta februarja skočila v globoko vodo in pomagala moškemu, ki se je utapljal. Ob pomoči druge patrulje sta ga izvlekla na brežino, mu nudila prvo pomoč in ga zaščitila pred podhladitvijo. Medaljo je prejela tudi občanka Nely Kajzer, ki je po drzni tatvini v Kopru spremljala gibanje storilca, policiji posredovala pomembne informacije in pomembno prispevala k njegovi hitri izsleditvi in prijetju.

Najmlajši prejemnik medalje za požrtvovalnost, 12-letni Lan Kisovec, pa je junija na kraju prometne nesreče na območju Kranja poškodovanemu udeležencu nudil prvo pomoč. Oskrbel mu je krvavečo rano na glavi, poskrbel za klic na številko 112 in njegovo stanje spremljal do prihoda intervencijskih služb. "Vozili smo za avtom, ki je nato zgrmel v globel. Najprej sem se malo ustrašil, ampak sem se potem odločil pomagati in pomagal poškodovancu," je povedal za medije.

Medalji sta prejela tudi občana Aljaž Golob in Boštjan Vidmar. Golob je med poskusom oboroženega ropa v okolici Ljubljane kljub neposredni grožnji s pištolo prijel storilčevo roko z orožjem in ga začel obvladovati. Pomagal mu je Vidmar, ki je dosegel, da je osumljenec odvrgel pištolo, jo odstranil iz njegovega dosega in ga zadržal do prihoda policistov. Golob je prejel medaljo policije za hrabrost, Vidmar pa za požrtvovalnost.

Medaljo za hrabrost je prejela tudi občanka Alja Cergol Hadžić, ki je februarja na območju Sežane z železniških tirov umaknila žensko, ki ji je grozil prihajajoči vlak. Tudi policist Alan Podržaj je z železniških tirov aprila tik pred prihodom vlaka na varno umaknil žensko in zato prejel medaljo za hrabrost.

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policija medalje za hrabrost požrtvovalnost Policijska akademija Tacen Franci Matoz

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KOMENTARJI3

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ptuj.si
10. 11. 2026 16.36
To so junaki, ne pa I8M
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0 0
galeon
10. 11. 2026 15.40
Umaknila s tirov osebo. Torej je oseba želela naredit samomor. Na žalost vseh je samomor pravica določena s Konvencijo o človekovih pravicah, katere podpisnica je tudi Slovenija. Torej je bila tema dvema osebama kršena njihova pravica. Za kršitev pa nagrada. Pa ne zdaj vsi jokat, ko je napisano argumentirano dejstvo.
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+1
1 0
Slavko BabIč
10. 11. 2026 15.32
Te morajo samo opravljati svoje delo!!!
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+1
1 0
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