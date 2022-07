Junaki na Krasu: domačini neizmerno hvaležni gasilcem, gasilci pa njim

Te dni gledamo na Krasu dve vrsti junakov. Gasilce, ki so se dneve in noči borili s požarom, kot ga v Sloveniji še ni bilo. Najtežje je bilo prav kraškim ekipam, ki so branile svoje in domove sorodnikov, prijateljev. In domačine, ki so se kljub strahu, da bo ogenj pogoltnil vse, kar imajo, še bolj povezali in gasilce oskrbovali s hladno pijačo in prigrizki. Neizmerno hvaležnost gasilskim konvojem so izkazovali s ploskanjem, v skoraj vsaki vasi so izobesili napise z zahvalami. Zato ne čudi, da so družbena omrežja preplavile zgodbe izčrpanih gasilcev, pa tudi fotografije neverjetne srčnosti domačinov, ki jih je globoko ganila.