Junaki Soče, ki so ohranili najlepše brzice

Ena najlepših rek v Sloveniji - Soča - bi lahko bila povsem drugačna, kot jo poznamo danes, če bi se uresničili načrti energetskih lobijev. Sprva italijanska oblast, nato pa še jugoslovanska sta načrtovali več hidroelektrarn in jezov v zgornjem toku, ki bi zalili najlepše brzice. Da se načrti niso uresničili, so zaslužni posamezniki, ki so tudi z diverzantskimi akcijami zanetili množičen upor. Režiserja Rok Rozman in Rožle Bregar sta doslej zamolčano zgodbo zlila v dokumentarni film Junaki Soče.