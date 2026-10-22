Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Junaki Soče, ki so ohranili najlepše brzice

Kobarid, 22. 10. 2026 20.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Junaki Soče

Ena najlepših rek v Sloveniji - Soča - bi lahko bila povsem drugačna, kot jo poznamo danes, če bi se uresničili načrti energetskih lobijev. Sprva italijanska oblast, nato pa še jugoslovanska sta načrtovali več hidroelektrarn in jezov v zgornjem toku, ki bi zalili najlepše brzice. Da se načrti niso uresničili, so zaslužni posamezniki, ki so tudi z diverzantskimi akcijami zanetili množičen upor. Režiserja Rok Rozman in Rožle Bregar sta doslej zamolčano zgodbo zlila v dokumentarni film Junaki Soče.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
junaki soče film hidroelektrarna

Senior resort z več kot 50 oskrbovanimi stanovanji in 28 hišami

24ur.com Poplavljene, zasute, premaknjene hiše, konji in tudi nekaj ljubezni
24ur.com Učinek domin: kako je del Balkana ostal brez elektrike?
24ur.com 'Bolj kot struge večjih rek nas skrbijo manjši pritoki in hudourniške grape'
24ur.com Šefic in Golob: Prioriteti sta preprečiti ekološko škodo in zavarovati prebivalce
24ur.com V boj proti vremenu tudi Italijani, Hrvati razglasili izredne razmere
24ur.com Ob milijardni gradnji TEŠ napovedovali milijonske dobičke, danes beležijo izgubo
24ur.com Zakaj se je odprlo nebo nad Slovenijo?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
dominvrt
Portal
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022