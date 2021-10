Gorski junaki v helikopterjih

Če se gibamo v hribih, je vse pogosteje mogoče slišati ropot, ki ga povzročajo helikopterski kraki. Večina že dobro ve, da gre ekipa verjetno pomagati nekomu, ki pomoč potrebuje, a redki, kako nevarna je ta služba. Od pilotov, tehnikov, do samih reševalcev in zdravnikov – vsi v plovilu so tam, da pomagajo.

Vojaški letalci so v sklopu mednarodne vojaške vaje DRM2EX vadili tudi reševanje v gorah. Kar jim je v soboto preprečila megla, so nato v začetku tedna izvedli na Babjem zobu pri Bledu. Na tleh je bila ekipa vojakov iz več držav, ki so se urili v reševanju poškodovanih, te so nato s pomočjo helikopterja spravili na varno.

Na posnetkih je lepo videti, kako težko delo imajo po eni strani piloti, ki morajo poskrbeti, da se helikopter ne premika (kar je ob lepem vremenu verjetno lažje, a v gorah ob reševanju vreme ni nikoli lepo). Potem tehniki, ki skrbijo za varno vitlanje poškodovanih in tisti, ki se spustijo do poškodovanih, da jim pomagajo. Zgodbe, ki so nam jih predstavljali skozi leta, bi nekaterim postavile kocine pokonci. Od krakov, ki so mnogo preblizu stene, do sunkovitega vetra, globokih brezen in spremembe vremena.

Slovenska vojska zadnja leta opravi levji delež reševanj v gorah, policijski helikopter sicer leti, a redkeje od vojaških plovil. Številke o uporabi so več kot zgovorne. Leta 2019 so morali poleteti 616-krat, leta 2020 ob vrhuncu epidemije 523-krat, letos pa se številka že približuje rekordu iz leta 2019. Leta 2021 so številke še jasnejše. Do konca septembra so poleteli že več kot 557-krat, od tega so 163-krat posredovali v gorah. V poletnih mesecih se ta posredovanja izvajajo tudi dvakrat, trikrat ali večkrat na dan. A vse ni tako slabo, njihova pot domov kaže tiste prednosti, ki jih doživljajo samo letalci, ko opravljajo svoje delo – z mešanico srca in norosti.