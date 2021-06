'Junaki WOD so priložnost za razmislek o padlih žrtvah'

Med obrazi, ki so s svojimi požrtvovalnimi dejanji pripomogli, da naša država 30 let stopa po samostojni poti, je tudi Jernej Molan – prvi padli teritorialec v desetdnevni vojni za Slovenijo. Njegova hči, ki zdaj živi na Madžarskem, je želela, da bi ob obletnici Slovenije obudila njegovo zgodbo. Ker je del skupnosti CrossFit, je zanj organizirala junaško vadbo dneva v Budimpešti. Tovrstne vadbe so sicer namenjene spominu na vojake, gasilce, reševalce, ki so umrli pri opravljanju poklicnih ali civilnih dolžnosti. Herojski vadbi za Molana se se pridružil tudi člani CrossFit Ljubljana in drugih telovadnic po Sloveniji.

Jerneja Molan, hči Jerneja Molana, svojega očeta ni poznala, saj je bila stara komaj leto in pol, ko je padel. Po pripovedovanju mame, sestre, pokojne tete in stare mami ter drugih je bil odprt, nasmejan, pozitiven človek z voljo do življenja. "Rad je imel šport, bil je član več društev in rad je priskočil vsakemu na pomoč," je povedala Jerneja Molan.

icon-expand Ekipa Reebok CrossFit Duna iz Budimpešte, potem ko so izvedli Hero WOD Puba. FOTO: arhiv Jerneje Molan

38-letnemu Molanu, pripadniku intervencijske enote 25. območnega štaba Teritorialne obrambe Brežice, je bila pred 30 leti dodeljena naloga na mejnem prehodu Rigonci. 27. junija 1991 je bil v spopadu z oklepno enoto Jugoslovanske ljudske armade smrtno ranjen. "Prvi dan vojne je bil očetov vod v polni bojni pripravljenost za intervencijo. Ko so prejeli informacijo, da oklepniki prodirajo na naše ozemlje, so dobil nalogo, da jih ustavijo. Oče je padel pod streli mitraljeza iz tanka," je opisala hči. Molanova na Madžarsko pred štirimi leti Jerneja Molan se je rodila v vasi Bukošek, blizu Brežic. Do leta 2017 je živela doma, delala je v Krškem, nato pa je službo dobila v Budimpešti in se zato preselila tja. Od nekdaj si je namreč želela delati v tujini in preizkusiti nekaj novega.

CrossFit je blagovna znamka športne vadbe, ki sta jo ustvarila Greg Glassman in Lauren Jenai. Izvaja se v številnih telovadnicah po celem svetu. Upoštevati morajo določena pravila, vaditelji pa pridobiti ustrezno znanje. Vadba je najbolj popularna v Združenih državah Amerike. Elemente crossfit vadbe v svoje treninge vključujejo tudi številni posamezniki.

Tam se je tudi spoznala s CrossFit vadbo. "Zaljubila sem se v šport, ker je vsaka vadba drugačna in ker te zmeraj znova izziva, da lahko prvine narediš hitreje, dvigneš več uteži ... In kar mi je največ pomenilo, je bila skupnost. Reebok CrossFit Duna je velika družina sestavljena iz posameznikov različnih narodnosti, karakterjev in vsi se spoštujemo ter spodbujamo. Spoznala sem veliko ljudi, se naučila mnogo novih stvari, enostavno sem postala in ostala del te velike družine," je povedala, kako se je vse skupaj začelo.

icon-expand Jernej Molan je v mladih letih treniral gimnastiko. Puba, ki pomeni fant, ga je začela klicati njegova mama, ime pa se je obdržalo tudi med sosedi in prijatelji. FOTO: arhiv Jerneje Molan

Molan je bil tudi gimnastičar Jernejo Molan je CrossFit tako navdušil, da se je izučila za vaditeljico tega športa. Najprej je učila otroke in najstnike, ravno v teh dneh pa je postala tudi uradno vaditeljica. Ker skupnost CrossFit od leta 2005 organizira in nato objavi vadbe v spomin na padle junake – imenujejo se Hero WOD (junaška vadba dneva) – je pomislila, zakaj ne bi tudi ona priredila vadbo za svojega junaka – očeta. "Moj fant, Gábor, ki je tudi trener pri Reebok CrossFit Duna, je zelo dober pri programiranju vadb, zato sem ga prosila, da mi pomaga z idejo. Skupaj z lastnikom telovadnice, Soerenom, sta ustvarila super vadbo, s poudarkom na gimnastiki, saj je bil moj ati tudi gimnastičar," je nanj ponosna Molanova. Ker Hero WOD vedno nosi tudi ime ali vzdevek padlega junaka, je Molanova vadbo poimenovala Hero WOD Puba, saj je Puba vzdevek njenega očeta. "Puba pomeni fant. Ker je bil oče mojega atija tudi Jernej, so atija – zato da ne bi bilo zmešnjave – poimenovali Puba. Mislim, da ga je tako začela klicati njegova mami, moja stara mama, ime pa se je obdržalo tudi med sosedi in prijatelji," je pojasnila Molanova.

icon-expand Član CrossFit Ljubljana med izvajanjem Hero WOD Puba. FOTO: arhiv CrossFit Ljubljana

Hero WOD Puba tudi v Sloveniji Ker je CrossFit skupnost in povezuje ljudi po celem svetu, se je Molanova domislila, da bi v to zgodbo vključila tudi slovensko stran. Vadbo je predstavila prijateljici Marini Šink, ki trenira pri CrossFit Ljubljana. "Za povabilo sem se odločila, ker mislim, da je super vadba in ker je ta Hero WOD za mojega očeta, ki je padel za Slovenijo," je dejala Molanova. V CrossFit Ljubljana so pobudo sprejeli z odprtimi rokami. V njihovem centru tudi sicer organizirajo različne junaške vadbe v sklopu CrossFit treningov, zato so bili počaščeni, da lahko sodelujejo pri Hero WOD Puba. "Nenazadnje gre za počastitev spomina na človeka, ki je dal svoje življenje za obrambo Slovenije in je seveda prav, da ta WOD izvedemo tudi v Sloveniji. 30. obletnica dogodka v Rigoncih je nedvomno lepa priložnost, da se s to gesto poklonimo človeku, ki je dal življenje za to, da danes živimo v svoji državi," je zadovoljna Marina Šink.

icon-expand Člani CrossFit Ljubljana med izvajanjem Hero WOD Puba. FOTO: arhiv CrossFit Ljubljana

Šinkova je šla še korak dlje in k sodelovanju povabila nekatere telovadnice iz Slovenije, ki izvajajo funkcionalno vadbo, in s katerimi so člani CrossFit Ljubljana stkali prijateljske vezi. Skupaj sodelujejo tudi na različnih tekmovanjih ter dobrodelnih akcijah. "Vabilu so se z veseljem odzvali prav vsi. Pri Hero WOD Puba so v teh dneh sodelovali: XGym iz Kranja, Fitzone iz Ljubljane, CF Celje, LevelUp Trening center iz Maribora, Nitro iz Ruš in Athlete gym iz Škofje Loke," je povedala Šinkova.

icon-expand Ekipa XGym iz Kranja, ki je sodelovala pri Hero WOD Puba. FOTO: arhiv XGym

'Po vadbi smo imeli manjši piknik s slovenskim pivom, saj smo s tem se spomnili mojega očeta' Reebok CrossFit Duna je junaško vadbo Puba izvedel že preteklo soboto. Jerneja Molan je še danes vesela, da je bil odziv članov tako dober: "Tudi tisti, ki se vadbe niso mogli udeležiti, so mi poslali sporočila, kako izjemna ideja je to. Vadba je bila vrhunska, po vadbi pa smo imeli manjši piknik s slovenskim pivom, saj smo s tem se spomnili mojega očeta in tudi praznovali rojstni dan naše Slovenije." Ob tem je Molanova omenila, da bodo tudi nekatere telovadnice v Švici in ZDA priredile vadbo v spomin na njenega očeta.

icon-expand Jerneja Molan med izvajanjem Hero WOD Puba za njenega očeta v Budimpešti. FOTO: arhiv Jerneje Molan

V CrossFit Ljubljana so spominsko vadbo odtelovadili v ponedeljek Hero WOD Puba je sestavljen iz različnih prvin CrossFita s poudarkom na gimnastičnih elementih, kar se spodobi, glede na to, da je Molan v mladosti treniral gimnastiko. Spominski trening so izvajali člani CrossFit Ljubljana ves ponedeljek. "Ker je WOD Puba predviden kot trening v paru, sta partnerja najprej izmenično vsak devtkrat naredila 39 dvojnih preskokov s kolebnico. Potem pa šestkrat v najkrajšem možnem času ponovila serijo treh elementov: 37 vojaških poskokov, 37 dvigov nožnih prstov do droga (toes to bars) in 10 dvigov telesa nad drog (bar muscle ups)," je razložila Šinkova.

icon-expand Hero WOD Puba je sestavljen iz različnih prvin CrossFita s poudarkom na gimnastičnih elementih, ki so ga v CrossFit Ljubljana izvajali celi dan. FOTO: arhiv CrossFit Ljubljana

'Heroji WOD so priložnost za razmislek o padlih žrtvah in počastitev njihovemu spominu' CrossFit vadba je bila sicer prvotno del fizičnih priprav vojakov. Zaradi učinkovitosti, intenzivnosti in grajenja kondicije pa se je razširila v skupnosti zagovornikov CrossFit vadbe, je pojasnila Marina Šink: »CrossFit vadba prihaja iz ZDA, je licencirana vadba, ki se je razširila po vsem svetu in kjer je zdaj že preko 15.000 telovadnic s programi in usposobljenimi licenciranimi trenerji.« Čeprav Hero WODI izhajajo iz ZDA, pa predloge zanje dajejo člani iz vseh delov sveta. Namenjeni so spominu ne le na vojake v oboroženih spopadih, temveč tudi gasilcem, policistom, reševalcem, ki so ob opravljanju svojih nalog izgubili življenja, pa tudi športnikom, ki so pustili pečat v CrossFit skupnosti, je izpostavila Šinkova: "Heroji WOD so priložnost za razmislek o padlih žrtvah in počastitev njihovemu spominu."

icon-expand Ekipa CrossFit Ljubljana, ki je izvedla Hero WOd Puba. FOTO: arhiv CrossFit Ljubljana

Najbolj razširjen in znan Hero WOD je Murph Hero WOD Murph je bil poimenovan po pripadniku ameriške specialne enote vojne mornarice ZDA (SEAL) častniku Michaelu P. Murphyju. Leta 2005 je bil ubit v Afganistanu, potem ko so njegovo ekipo obkrožile in ogrozile talibanske sile blizu Asadabada. Za svoja dejanja med afganistansko vojno je bil nagrajen z najvišjim odlikovanjem ameriške vojske, častno medaljo. Bil je tudi prvi član ameriške mornarice, ki je prejel nagrado po vietnamski vojni. "Pravzaprav je bil Murph najljubši trening poročnika Murphyja, čeprav ga je sam imenoval Body Armor," je povedala Šinkova. Udeleženci tega zahtevnega treninga začnejo in končajo svojo vadbo s tekom1,6 kilometra, vmes pa izvedejo 100 pritegov, 200 sklec in 300 počepov. "Celotna vadba se opravi z devet-kilogramskim telovnikom, ženske lahko nosijo 6-kilogramskega," je opisala Šinkova. In kakšna vadba je pravzaprav CrossFit? Marina Šink je pojasnila, da je kombinacija vaj z lastno težo, gimnastičnih prvin in dviganja uteži. Sestavljena je iz gibov, ki naj bi nas pripravili na izzive, s katerimi se soočamo vsakodnevno. "Če malce karikiram – dviganje predmetov na police, nošenje vrečk iz trgovine, vstajanje iz postelje ali tek za avtobusom je le nekaj primerov, ko človek uporabi funkcionalno gibanje za dosego ciljev," je ponazorila. Treningi CrossFit so raznoliki in pestri, elementi prej omenjenih skupin pa se povezujejo na različne načine. Zaradi tega vsak trening prinaša nov izziv, ki preprečuje čezmerno prilagoditev telesa na določene gibe in ohranja vadbo zanimivo, je prepričana Šinkova. "Vadba je visoko intenzivna, saj verjamemo, da intenzivnost prinaša rezultate. Vseeno pa je zaradi nekaterih tehnično zahtevnejših vaj treba poskrbeti za pravilno izvajanje gibov. Treningi potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenih, licenciranih trenerjev, ki skrbijo za varnost in pravilno gibanje vadečih," je strnila sogovornica.