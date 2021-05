Junakom Mladih zdravnikov se pridružuje tudi Rifle

Gotovo se spomnite prisrčne deklice Mine, ki ima rada toast in dinozavre, a žal živi s hudo obliko epilepsije. Pa nosečnice Gaje, ki rada kuha zelenjavne juhe in peče kruh. Ali pa Lucije, ki obožuje družino in sobe pobega, a zaradi svoje bolezni – multiple skleroze – sodi v eno od ranljivih skupin, ki jih lahko covid-19 še bolj prizadene. To so junakinje, ki so jih v svojih videih predstavili Mladi zdravniki, zdaj pa se jim pridružuje tudi moški predstavnik, ki ga vsi zelo dobro poznate.

"Sem Janez. Star sem 81 let. Rad uživam, dobro jem in se vozim z motorjem, res pa pogrešam predstave v živo," začne posnetek priljubljeni Rifle. Starejši so velika ranljiva skupina posameznikov, ki jih koronavirus najbolj ogroža. Rifle je k sreči cepljen, a opozarja, da je vseeno treba paziti tudi na druge, skrbeti za razkuževanje in nošenje mask, ne pa hoditi okoli, če smo bolni. "Vseh groznih stvari na svetu je enkrat konec," pravi Rifle, ki je prepričan, da bo tudi s koronavirusom tako in da nas potem čaka pravi žur. icon-expand