Pogumna, požrtvovalna in predana policijskemu poklicu – to sta policista Žiga Fras in Jakob Kronaveter s Policijske postaje Ljubljana Moste, ki sta pred tednom dni iz deroče Ljubljanice rešila hudo poškodovanega moškega. Danes sta prvič stopila pred kamere.

Sprva miren dan se je z enim telefonskim klicem spremenil v reševalno akcijo. Zaskrbljena občanka je ob ograji mostu opazila moškega, ki naj bi skušal skočiti v reko. Policista sta od vseh vpoklicanih ekip prva prispela na teren.

"Videla sva gospoda, ki je padel v vodo. Potem pa sva mu ob vodi vzporedno sledila, po Fužinah in ga v bližini našla v vodi," razlaga Fras.

Moškega je močan rečni tok odnesel vse do zapornic. "Jaz sem takoj stekel za njim, kolega je šel z avtom za mano, potem sva ga poskušala izslediti, kje bi lahko bil, ker sva z njim izgubila stik. Začela sva ga iskati ob brežini," nadaljuje Kronaveter.

Policista sta na silo odprla ograjo, stekla čez betonski most in nato skočila v Ljubljanico, da bi pomagala moškemu. Ne nevaren teren, ne ledeno mrzla voda nista ustavila reševanja. "Nisva čutila vode, sva naredila kar sva lahko, da sva gospodu pomagala," pripoveduje Fras ter dodaja, da o čem drugem v tistem trenutku sploh ni razmišljal.

Moškega so v vodi ustavile šele veje, v katere se je zapletel. Od tam sta ga policista uspela potegniti iz vode in mu nudila prvo pomoč do prihoda reševalcev. "Pritiskala sva na rano, toliko, da ni izkrvavel, potem pa sva čakala na reševalce. Ko so naju zagledali na brižini, sva jim zakričala in prišli so nama pomagati," pravu Fras.

In kako na reševanje gledata danes? "Seveda sva ponosna, da sva naredila nekaj dobrega, da ni samo tista graja po Policiji," meni Kronaveter. "Tudi med sabo sva si rekla: vsaka čast, da nama je to uspelo," pa dodaja Fras.

Kljub številnim pohvalam in čestitkam, za katere sta vesela, pravita, da jima še vedno največ pomeni to, da sta uspela rešiti življenje.