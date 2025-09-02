Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Junaški gasilec v deroči Dragonji: iz ogroženega doma na pomoč voznici

Piran, 02. 09. 2025 14.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S. , Jaka Vran
Komentarji
24

Dragonja je ob poplavljanju zalila ravnico, kjer je ženska obtičala v avtomobilu. Ko so za to slišali piranski gasilci, ki so pomagali z deli pri kolegovi hiši, ki stoji na ogroženem območju, so na pomoč prihiteli v treh minutah in rešili ujeto voznico. Več v oddaji 24UR.

Na ravnici ob Dragonji je v avtomobilu obtičala ženska. Ravno tedaj se je proti naselju Dragonja vozil naš dopisnik Jaka Vran:"Tik ob cesti je avto plaval na vodi, to so ceste, kjer so njive popolnoma poplavljene. Gasilci so potrebovali le dve ali tri minute, takoj so priskočili na pomoč in najprej izvlekli ven voznico, nato pa so se dlje časa ukvarjali z avtomobilom," je sporočil.

Več o reševanju ujete voznice iz deroče Dragonje si lahko ogledate v današnji oddaji 24UR.

Eden od gasilcev, ki se je udeležil intervencije, je za seboj pustil dom, ki stoji na ogroženem območju, da bi pomagal pri reševanju ujete voznice.

"Glede na obilne nalive je zalilo ravnico doline Dragonje, zato smo odhiteli na intervencijo. Naši fantje so na terenu opravili več nalog, med drugim pa rešili osebo, ujeto v avtomobilu, ki ga je zajela deroča voda," so po reševanju sporočili iz PGD Piran.

"Naredila sem vse, kar je bilo možno. V treh minutah so prišli, vsa čast gasilcem in ljudem, ki so se hitro ustavili in poklicali gasilce. Hvala lepa za vse," je po nesreči povedala voznica.

Preberi še Neurje najhujše v Piranu, v Kopru se vreme umirja

Iz piranskega občinskega štaba CZ in štaba CZ Obalne regije so dopoldne sporočili, da se razmere v regiji slabšajo. Prebivalcem svetujejo, naj ne hodijo iz hiš in ne vozijo po cestah v bližini rek. Prosijo jih, naj potrpežljivo počakajo in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Pri tem poudarjajo, da življenja trenutno niso ogrožena.

Na območju celotne Obale so sicer zabeležili velike količine padavin, kar dodatno obremeni vodne tokove in poveča tveganje za poplavljanje in zamašitev infrastrukture, so navedli.

dragonja nevihta padavine piran avto reševanje
Naslednji članek

Zadnja videoteka v Ameriki vedno bolj priljubljena

Naslednji članek

UKC Ljubljana z najsodobnejšo napravo za zdravljenje motenj srčnega ritma

SORODNI ČLANKI

Neurje najhujše v Piranu, v Kopru se vreme umirja

Znova bo na udaru zahod države: fronta prinaša nevihte z močnejšimi nalivi

V Zagrebu 'plavajoči' avtomobili, strela cesto na Pelješcu presekala na pol

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BTauri
02. 09. 2025 15.56
Kako pa je prišla glih tam z avtom? Ni videla "deročne" vode ali kaj? Optika mora bit njena naslednja destinacija, nujno.
ODGOVORI
0 0
a res1
02. 09. 2025 15.43
+1
Ta video je zmontiran. Zakaj ni celega posnetka, kako je odpiral vrata? In tudi tista vrvica je bila tam po naklučju že prej?
ODGOVORI
1 0
bandit1
02. 09. 2025 15.50
-1
Ja avto pa je posodila firma za reklamo. Ona je pa bivša državna reprezentantka v plavanju in globinskem potapljanju. Ma pejd pod rjuho in tam ostani.
ODGOVORI
0 1
bandit1
02. 09. 2025 15.37
-1
Žensko je zagrabila panika in ni več mogla razsodno razmišljat. Zato smo da pomagamo.
ODGOVORI
0 1
a res1
02. 09. 2025 15.56
Ma pejd pod rjuho in tam ostani.
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
02. 09. 2025 15.29
+4
Kam pa je gospa želela v takem vremenu, na šoping, na kafe s kolegicami, po cajtnge za deda, po moko in jajce, ker jih je glih ta dan to sfalilo, v glavnem svašta, hvalabogu pa za gasilce in novinarja, da je glih takrat skakal v bližini
ODGOVORI
6 2
wsharky
02. 09. 2025 15.24
+3
kako pa kaj Joras?
ODGOVORI
4 1
Spijuniro Golubiro
02. 09. 2025 15.22
+2
Je mislila da ima čovn
ODGOVORI
4 2
bohinj je zakon
02. 09. 2025 15.16
+3
Čestitke gasilcu za strumno dejanje. Take novice danes rabimo. Slovenija je lepa in rada pomaga.
ODGOVORI
6 3
REMIGRACIJA ZDAJ
02. 09. 2025 15.15
+13
Gasilcem je treba nameniti več sredstev. Odvzeti jih je treba od škodljivih NVO kot so 8. Marec, Legebitra, Mirovni inštitut, Danes je nov dan, zavod Afriška vas ipd.
ODGOVORI
16 3
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 15.14
+9
a tudi v takem vremenu nekatere rinejo z glavo skozi zid,no pa imate novice za zvečer ane
ODGOVORI
10 1
brabusednet
02. 09. 2025 15.02
+6
In,kako se je tam znašla,je rinila brezglavo v vodo.
ODGOVORI
8 2
Rožle Patriot
02. 09. 2025 15.12
+0
... lahko, da je vse skupaj zaigrano .... in potem gre nagrada na .. pol, pol
ODGOVORI
4 4
medusa
02. 09. 2025 15.01
+5
Mah butare v taklem na cesto...
ODGOVORI
7 2
Rožle Patriot
02. 09. 2025 14.58
+3
Pošlji na 1919 ... Heroj-Dragonja
ODGOVORI
6 3
Covid 19
02. 09. 2025 14.57
+1
Mi se kopamo v veliko bolj deročih vodah,kot je ta potoček .
ODGOVORI
5 4
kcre
02. 09. 2025 14.52
+10
Človeško in nesebično dejanje. Bravo !!!
ODGOVORI
10 0
02. 09. 2025 14.47
+1
pa se bo spet zbiralo za gasilca, kot se je v prejsnih poplavah...potem pa so se vsi poskregali...gasilec, PGD in ločil se je... :)
ODGOVORI
3 2
JanšaPsihič
02. 09. 2025 14.43
+10
no tole pa ni glih deroca voda
ODGOVORI
12 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198