Junaški gasilec v deroči Dragonji: iz ogroženega doma na pomoč voznici

Na ravnici ob Dragonji je v avtomobilu obtičala ženska. Ravno tedaj se je proti naselju Dragonja vozil naš dopisnik Jaka Vran:"Tik ob cesti je avto plaval na vodi, to so ceste, kjer so njive popolnoma poplavljene. Gasilci so potrebovali le dve ali tri minute, takoj so priskočili na pomoč in najprej izvlekli ven voznico, nato pa so se dlje časa ukvarjali z avtomobilom," je sporočil.
Eden od gasilcev, ki se je udeležil intervencije, je za seboj pustil dom, ki stoji na ogroženem območju, da bi pomagal pri reševanju ujete voznice.
"Glede na obilne nalive je zalilo ravnico doline Dragonje, zato smo odhiteli na intervencijo. Naši fantje so na terenu opravili več nalog, med drugim pa rešili osebo, ujeto v avtomobilu, ki ga je zajela deroča voda," so po reševanju sporočili iz PGD Piran.
"Naredila sem vse, kar je bilo možno. V treh minutah so prišli, vsa čast gasilcem in ljudem, ki so se hitro ustavili in poklicali gasilce. Hvala lepa za vse," je po nesreči povedala voznica.
Iz piranskega občinskega štaba CZ in štaba CZ Obalne regije so dopoldne sporočili, da se razmere v regiji slabšajo. Prebivalcem svetujejo, naj ne hodijo iz hiš in ne vozijo po cestah v bližini rek. Prosijo jih, naj potrpežljivo počakajo in dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Pri tem poudarjajo, da življenja trenutno niso ogrožena.
Na območju celotne Obale so sicer zabeležili velike količine padavin, kar dodatno obremeni vodne tokove in poveča tveganje za poplavljanje in zamašitev infrastrukture, so navedli.
