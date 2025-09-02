Junaški gasilec v deroči Dragonji: iz ogroženega doma na pomoč voznici

Dragonja je ob poplavljanju zalila ravnico, kjer je ženska obtičala v avtomobilu. Ko so za to slišali piranski gasilci, ki so pomagali z deli pri kolegovi hiši, ki stoji na ogroženem območju, so na pomoč prihiteli v treh minutah in rešili ujeto voznico. Več v oddaji 24UR.

Na ravnici ob Dragonji je v avtomobilu obtičala ženska. Ravno tedaj se je proti naselju Dragonja vozil naš dopisnik Jaka Vran:"Tik ob cesti je avto plaval na vodi, to so ceste, kjer so njive popolnoma poplavljene. Gasilci so potrebovali le dve ali tri minute, takoj so priskočili na pomoč in najprej izvlekli ven voznico, nato pa so se dlje časa ukvarjali z avtomobilom," je sporočil.

Več o reševanju ujete voznice iz deroče Dragonje si lahko ogledate v današnji oddaji 24UR.

Eden od gasilcev, ki se je udeležil intervencije, je za seboj pustil dom, ki stoji na ogroženem območju, da bi pomagal pri reševanju ujete voznice.

"Glede na obilne nalive je zalilo ravnico doline Dragonje, zato smo odhiteli na intervencijo. Naši fantje so na terenu opravili več nalog, med drugim pa rešili osebo, ujeto v avtomobilu, ki ga je zajela deroča voda," so po reševanju sporočili iz PGD Piran. "Naredila sem vse, kar je bilo možno. V treh minutah so prišli, vsa čast gasilcem in ljudem, ki so se hitro ustavili in poklicali gasilce. Hvala lepa za vse," je po nesreči povedala voznica.