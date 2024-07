Junij nadpovprečno topel in namočen, a podpovprečno sončen

V tem obdobju sta bila najtoplejša junija 2003 in 2019 z odklonoma 3,4 in 3,3 stopinje Celzija, najhladnejši pa je bil junij 1962, ko so bile temperature v povprečju nižje za 3,7 stopinj Celzija. Zelo hladni so bili še juniji v letih 1974, 1985, 1989, 1956 in 1975, vsi z negativnimi odkloni nad tri stopinje.

Kot poudarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), je bil letošnji zelo topel junij predvsem posledica toplih noči in juter, na ravni države je bilo povprečje dnevne najnižje temperature četrto najvišje od leta 1950. Mesec je bil temperaturno gledano najbolj izstopajoč v vzhodni polovici Slovenije, kjer je bil odklon med 1,5 in 2,1 stopinje, na Gorenjskem in Notranjskem je odklon znašal med 1 in 1,5 stopinje, na Primorskem pa večinoma pod eno stopinjo Celzija.

Letošnji šesti mesec v letu tako nadaljuje trend vse toplejših junijev, ki se je začel v 80. letih prejšnjega stoletja. Trend naraščanja temperature je zelo izrazit, saj so se v štiridesetih letih juniji ogreli za skoraj štiri stopinje Celzija. Tako izrazit trend je deloma posledica trenda zmanjšanja višine padavin in večanja osončenosti, saj so topli juniji praviloma suhi in sončni, so pojasnili na Arsu.

Sicer pa je letošnji junij po njihovih podatkih že 13. zaporedni mesec s pozitivnim temperaturnim odklonom glede na primerjalno obdobje 1991-2020, tako dolgega niza nadpovprečno toplih mesecev pa vsaj od leta 1950 še ni bilo. Obdobje od julija 2023 do junija letos je tako doslej najtoplejše 12-mesečno obdobje na ravni države.

Hkrati je bila nadpovprečna tudi količina padavin, ki letošnji junij uvršča približno med tretjino najbolj namočenih v obdobju od leta 1950. Najbolj namočena sta bila junija 1956 in 1974, medtem ko je bil najbolj junij.