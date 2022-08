Junija delo od doma opravljal zgolj še odstotek zaposlenih

Od oktobra lani do januarja letos, ko je bilo število okuženih s covidom-19 v Sloveniji v porastu, je naraščal tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu – v januarju je bil ta delež sedem-odstoten, so izračunali predstavniki Statističnega urada RS (Surs).

Največja razlika med moškimi in ženskami je bila novembra 2021, ko je delalo od doma najmanj en dan v tednu 14 odstotkov zaposlenih moških in 22 odstotkov zaposlenih žensk.

Metodološko opozorilo Sursa: Raziskovanje 'Delo in življenjski pogoji' je nadomestilo raziskovanje 'Delo in izobraževanje v času covida-19', ki smo ga izvajali od decembra 2020 do septembra 2021. Novo raziskovanje ima drugačno metodologijo in opazovano populacijo, zato rezultati niso primerljivi.

Tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je spreminjal v povezavi s številom potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji. Od oktobra 2021 do januarja 2022 – ko je bil tudi delež teh zaposlenih najvišji – se je povečal za 10 odstotnih točk (na 20 odstotkov). Ko je število potrjenih primerov okuženih z novim koronavirusom od februarja začelo padati, pa se je začel zmanjševati. Junija je bilo takih zaposlenih devet odstotkov, kar je za odstotno točko manj kot v oktobru 2021, ko je Surs ta podatek začeli zbirati.

Skoraj v celotnem obdobju, ki ga je Surs vzel pod drobnogled, je bil delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, višji med ženskami kot med moškimi. Razmerje se je obrnilo le v juniju. Največja razlika med moškimi in ženskami je bila novembra 2021, ko je delalo od doma najmanj en dan v tednu 14 odstotkov zaposlenih moških in 22 odstotkov zaposlenih žensk. V decembru 2021 sta bila deleža najbolj podobna – 18 odstotkov pri moških in 19 odstotkov pri ženskah. V juniju je na tak način delalo 10 odstotkov zaposlenih moških in osem odstotkov zaposlenih žensk.

Prebivalci najbolj omejili druženje v živo med novembrom lani in januarjem

Vpliv covida-19 in ukrepov, povezanih s to boleznijo, je bil opazen tudi pri druženju ljudi v živo. V novembru 2021 in januarju 2022, ko je število potrjenih primerov covida-19 naraščalo, se je 70 odstotkov prebivalcev družilo v živo manj kot sicer. V decembru 2021, ko je število potrjenih primerov nekoliko upadlo, je bilo takih dve tretjini prebivalcev.