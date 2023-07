Junija nedopustno na prve preglede čakalo več, na terapevtsko-diagnostične storitve pa manj pacientov

Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. junij kažejo, da so čakajoči, ki so že bili vpisani na seznam na izbrani nabor prvih pregledov, v povprečju čakali šest dni več kot 1. maja. Na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa so že vpisani na seznamih v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čakali dan več, kaže poročilo, ki so ga na spletni strani objavili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Čakalne dobe na prve proste termine pri prvih pregledih so bile 1. junija v povprečju za dan daljše kot 1. maja, na terapevtsko-diagnostične storitve pa so pacienti na prvi termin v povprečju čakali devet dni več kot na enak dan preteklega meseca.