Junija ob izplačilu nadur najvišja izplačila zaposlenim v Slovenski vojski

Ob koncu šestmesečnega referenčnega obdobja ter upoštevaje obdobje do pet let pred sprejetjem odredbe, so junija za presežne ure na ravni ministrstva z organi v sestavi skupaj izplačali dobrih sedem milijonov evrov bruto.

"Da bi se izognili dodatnim sodnim stroškom in obsežnemu delu v zvezi z reševanjem posamičnih tožb, sprejeta odredba določa, da se neizkoriščene presežne ure izplačajo za pet let pred datumom uveljavitve odredbe," so zapisali na ministrstvu.

Zakonodaja namreč po navedbah ministrstva določa, da morajo biti ure, ki presegajo polni delovni čas in jih delavec pridobi iz naslova prerazporeditve delovnega časa, izkoriščene v šestmesečnem obdobju. Če zaposlenim ni omogočeno, da bi te ure izkoristili kot proste ure ali proste dneve, jih je treba skladno s sodbama vrhovnega ter višjega delovnega in socialnega sodišča izplačati kot delo preko polnega delovnega časa oz. nadure. Pri tem pa je treba upoštevati petletni zastaralni rok.

Kot so pojasnili, se je z odredbo, sprejeto 13. junija letos, poenotilo izplačilo presežnih ur za vse zaposlene na ministrstvu za obrambo, ob Slovenski vojski (SV) tudi za upravni del ministrstva. Zaposlenim v upravnem delu so tako izplačali neizkoriščene presežne prerazporejene ure za pet let.

Omenjena sredstva so bila izplačana za 413.220 presežnih ur (ura z dodatkom za delo preko polnega delovnega časa) skupno 5699 zaposlenim. Od tega so bile presežne ure z dodatki za obdobje do pet let pred datumom uveljavitve odredbe prvič izplačane 552 zaposlenim v upravnem delu ministrstva, in sicer v višini 243.885 evrov za skupaj 12.639 presežnih ur.

Kot je razvidno iz objave na portalu plač, so med tistimi, ki so dobili najvišja izplačila, prevladovali piloti. Najvišje izplačilo za junij, 27.592 evrov bruto, je dobil zaposleni na delovnem mestu višji častnik prvi pilot v Slovenski vojski. Njegova bruto plača za redno delo in odsotnosti je znašala 4935 evrov, vsi dodatki, vključno z izplačilom za 373 presežnih ur ob zaključku šestmesečnega referenčnega obdobja, pa 22.657 evrov. Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da je bila osnovna plača povečana za 20 odstotkov zaradi povečanega obsega dela in obremenitev.

Eno od najvišjih izplačil za do pet let pred datumom uveljavitve odredbe je prejel zaposleni v upravnem delu ministrstva za obrambo, ki je razporejen na delovno mesto višji častnik. Junija je prejel izplačilo v višini 25.424 evrov bruto, pri čemer je bruto plača za redno delo in odsotnosti znašala 3972 evrov. Na podlagi odredbe je prejel izplačilo dodatka za delo ponoči, dodatka za delo v nedeljo in dodatka za delo preko polnega delovnega časa za obdobje zadnjih pet let za 613 ur, kar je tudi razlog za izplačilo višje plače, so še navedli na ministrstvu.

Dodali so, da se bodo v prihodnje presežne ure za vse zaposlene na ministrstvu, tudi v upravnem delu, štele v fiksno šestmesečno referenčno obdobje. Neposredno nadrejeni pa morajo skladno z odredbo znotraj posameznega šestmesečnega obdobja z organizacijskimi ukrepi v prvi fazi zagotoviti, da pride do izravnave presežnih ur s koriščenjem prostih ur ali prostih dni. Če to kljub organizacijskim ukrepom ne bo mogoče, se presežek ur skupaj z dodatki zaposlenemu izplača ob koncu šestmesečnega referenčnega obdobja.