Junija odpuščeni delavci Studia Moderna ostali brez dveh plač, regresa in odpravnine

44 zaposlenih, ki jih je Studio Moderna odpustil junija, ob začetku stečaja v avgustu pa jim je tako še tekel odpovedni rok, je opozorilo, da so ostali brez plače za julij in avgust, pa tudi brez regresa in odpravnine. S tem opozarjajo, da so "največji poraženci stečaja podjetja Sandija Češka". Zdaj je njihovo edino upanje prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku. Češko ob tem odgovarja, da ni šlo za nikakršen manever in da so se vse do zadnjega trudili zagotoviti obstanek podjetja in sredstva za plače.

22. avgusta je direktorica Studia Moderna Jana Umek oddala vlogo za stečaj podjetja Studia Moderna, lastnik Sandi Češko pa je za medije zatrdil, da bo za zaposlene dobro poskrbljeno in da bo večina dobila nove pogodbe v podjetju Valnadin d.o.o (bivši dobavitelj in upnik Studia Moderna). "Novo podjetje je ponudilo delovno mesto 122 zaposlenim. Kitajski vlagatelj, ki je nagovoril kompleten tim, je dejal, da ostanejo v njegovem novem podjetju," je povedal Češko. A del zaposlenih sporoča, da zanje ni bilo poskrbljeno, v sporočilu za javnost so pojasnili svojo plat zgodbe.

icon-expand Stavba v kateri posluje Studio Modrna FOTO: Bobo

Pravijo da je bilo poskrbljeno le za skupino ljudi, ki so bili na dan stečaja v delovnem razmerju in ne v odpovednem roku. Ta skupina je namreč dobila dve novi pogodbi. S prvo bodo dobili pokrito razliko med predvidenim zneskom, ki ga bodo prejeli iz Jamstvenega sklada in redno plačo do 15. septembra, druga pa je pogodba o rednem delovnem razmerju s pričetkom 15. septembra. "Ta skupina je tudi dobila navodila kadrovske službe, da prijavijo zamujeni plači za julij in avgust stečajni upraviteljici kot terjatev. Za to skupino izbranih oseb lahko rečemo, da se je poslovodstvo Studia moderna zelo potrudilo," pravijo in dodajajo, da jih na novem podjetju čaka tudi regres v sorazmernem delu štirih mesecev.

44 ljudi ostalo brez plače za julij in avgust, regresa in odpravnine Studio Moderna je maja Zavod za zaposlovanje obvestilo o 44 presežnih delavcih. "V mesecu avgustu smo bili še vedno na plačilni listi, saj nam je tekel odpovedni rok," pravijo. Ker je šlo večinoma za delavce z dolgim delovnim stažem pri podjetju, so bili njihovi odpovedni roki po večini daljši od 50 dni.

"Največji poraženci so osebe, ki so v mesecu juniju 2023 dobile redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga," opozarjajo.

V to skupino štejejo še nekaj deset ljudi, ki so po tem, ko so v negotovosti čakali na plače, sami dali odpoved. Na izplačilo majske plače so namreč čakali do 11. julija, na izplačilo junijske pa do 2. avgusta. "Julijske in avgustovske plače pa nismo dobili," pravijo in dodajajo, da so morali svoje stroške in kredite še vseeno plačevati. Poleg stečaja pa jih je prizadela še ena slaba novica. Obvestili so jih namreč, da zaradi prenehanja pogodbe iz poslovnega razloga niso upravičeni do pravic iz Jamstvenega sklada (opravičene so le osebe, ki jim delovno razmerje poteče zaradi stečaja). "Tako smo odkrili, da imamo v Sloveniji še eno sivo polje, morda še ene 'izbrisane'. Kljub temu, da smo se zaposleni z odpovedmi iz poslovnega razloga znašli v enakem pravno stvarnem položaju kot naši bivši kolegi," so razočarani. "Na dan stečaja smo bili po večini še v odpovednih rokih in imamo zapadle terjatve iz naslova plač in odpravnin, Jamstveni sklad RS nam ne želi stopiti nasproti. Ravno tako je razlog naše odpovedi iz poslovnega razloga povsem identičen odpovedi ostalim zaposlenim v podjetju Studio moderna, torej insolventnost podjetja, ki je dva meseca kasneje rezultirala v stečaju istega podjetja," pojasnjujejo.

Njihovo edino upanje je prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku Prepričani so, da je vodstvo podjetja z manevrom odpuščanja iz poslovnih razlogov kupovalo čas, čeprav so vedeli, da je stečaj neizbežen. Po njihovih informacijah je vodstvo namreč dobro poznalo situacijo, se zavedalo upada prihodkov in tega, da so aktivnosti prodaje in nabave zalog drastično slabe že vsaj eno leto pred stečajem. Zdaj je njihovo edino upanje prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku. Pojasnjujejo, da jim je že dolgo znano, da je stečajna masa prazna. "Saj nam je Mateja Dolanc 3. julija pisno potrdila, da slovensko podjetje nima oprijemljivih sredstev, razen opreme v pisarnah, blaga v prodajalnah in dveh starih osebnih vozil," so pojasnili in dodali, da se mora tako več kot 50 oseb sprijazniti z dejstvom, da ne bodo nikoli dobili izplačila plače za julij, avgust, regresa za leto 2023 in odpravnine.

icon-expand Sandi Češko FOTO: Bobo