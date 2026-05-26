Junija poteče več kot 345.000 letnih e-vinjet

Največ iztekov veljavnosti je prav v začetku junija; 5. junija tako poteče veljavnost 103.912 vinjetam, 4. junija 44.922 vinjetam in 3. junija 16.129 vinjetam.
V zadnjem tednu maja bo veljavnost potekla še 20.648 letnim e-vinjetam, v prvem tednu junija skupno 213.342, v drugem tednu junija pa dodatnim 54.425 letnim e-vinjetam, sporočajo iz Darsa.
Nakup e-vinjete na Darsu priporočajo samo v uradnih prodajnih kanalih, na spletu ali pa na Petrolu, ASFINAG in ADAC. Ob tem opozarjajo, da drugi ponudniki e-vinjete preprodajajo nepooblaščeno.
Nakup e-vinjete je mogoč tudi pri pooblaščenih prodajalcih na fizičnih prodajnih mestih ter na prodajnih mestih družbe DARS (DarsGo servisi Ljubljana, Maribor, Obrežje, Fernetiči, Gruškovje in Hrušica).
Mobilna aplikacija eVinjeta
V začetku marca je bila aktivirana tudi aplikacija eVinjeta, ki omogoča hitro in enostavno preverjanje veljavnosti e-vinjete. Preprosto slikate registrsko tablico vozila, aplikacija pa takoj prikaže, ali je vinjeta še veljavna in do kdaj velja.
Aplikacija je brezplačno na voljo v trgovinah Google Play in App Store. "Če vozilo nima veljavne e-vinjete, aplikacija uporabnika na to opozori in ga usmeri k nakupu," sporočajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.