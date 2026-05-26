Slovenija

Junija poteče več kot 345.000 letnih e-vinjet

Ljubljana, 26. 05. 2026 12.41 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
N.V.
Preverjanje veljavnosti e-vinjet

Dars opozarja voznike, da junija poteče veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam. Zato pozivajo k pravočasnemu preverjanju veljavnosti, da se na tak način izognejo nevšečnostim ter globam.

Največ iztekov veljavnosti je prav v začetku junija; 5. junija tako poteče veljavnost 103.912 vinjetam, 4. junija 44.922 vinjetam in 3. junija 16.129 vinjetam.

V zadnjem tednu maja bo veljavnost potekla še 20.648 letnim e-vinjetam, v prvem tednu junija skupno 213.342, v drugem tednu junija pa dodatnim 54.425 letnim e-vinjetam, sporočajo iz Darsa.

E-vinjeta
FOTO: Bobo

Nakup e-vinjete na Darsu priporočajo samo v uradnih prodajnih kanalih, na spletu ali pa na Petrolu, ASFINAG in ADAC. Ob tem opozarjajo, da drugi ponudniki e-vinjete preprodajajo nepooblaščeno.

Nakup e-vinjete je mogoč tudi pri pooblaščenih prodajalcih na fizičnih prodajnih mestih ter na prodajnih mestih družbe DARS (DarsGo servisi Ljubljana, Maribor, Obrežje, Fernetiči, Gruškovje in Hrušica).

Mobilna aplikacija eVinjeta

V začetku marca je bila aktivirana tudi aplikacija eVinjeta, ki omogoča hitro in enostavno preverjanje veljavnosti e-vinjete. Preprosto slikate registrsko tablico vozila, aplikacija pa takoj prikaže, ali je vinjeta še veljavna in do kdaj velja.

Aplikacija je brezplačno na voljo v trgovinah Google Play in App Store. "Če vozilo nima veljavne e-vinjete, aplikacija uporabnika na to opozori in ga usmeri k nakupu," sporočajo.

e-vinjeta veljavnost dars

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

don_ludvik
26. 05. 2026 14.31
Niti na pamet mi ne pride da bi kupil vinjeto zakaj že da stojim v koloni po 2 ali vec ur hvala ne
alien number 9
26. 05. 2026 14.28
no letos pa vinjete ne bom kupil.......po ac se tako ali tako ne da nikamor več
Artechh
26. 05. 2026 14.23
Kolk ste prisparal k boste sedaj junija ne februarja kupovali 😂. Lep zamik plačila za večino in nič drugega
trollolll
26. 05. 2026 14.34
tocno to. koncna bilanca prihodkov na darsu bo cisto enaka. ce bi golobovim bilo v interesu, da se uporabnikom povrne neka skoda, ki jo trpimo zaradi stanja na AC, bi dali 25% nizjo ceno za letno vinjeto, ne pa podaljsali veljavnost.
jozefStefan
26. 05. 2026 14.17
Kje pa še imamo AC?
sevenup
26. 05. 2026 14.17
Ej ma lahko bi Dars kar za celo leto častil vinjete. Zakaj? Ja zaradi tega ker tako ali tako stojimo na avtocesti zaradi njihovega prenavljanja. Pa, če bi vsaj odlično popravili ceste. Ampak ne!!! Leto, ali dve in spet isto je. Boljše po glavnih cestah it. Avtocesta pa takrat, ko rabiš izgovor v službi in na faksu, da nimaš neopravičen.
Micika20
26. 05. 2026 14.00
kolegica se je vozila 14 dni brez vinjete ker je pozabila da ji je potekla. Pol jo je seveda takoj kupila. Ali bo dobila kazen? Zdaj je že 1 mesec od tega.
Deathstar
26. 05. 2026 14.43
Ne...kazen dobiš po parih dneh..preveril sam....
Andrej 007
26. 05. 2026 13.48
Ribič in svoboda si bodo spet napolnil žepe...
fljfo
26. 05. 2026 13.41
Jaz mislim, da ce kogarkoli oglobijo, je to glede na stanje nasih avtocest vredno tozbe. Ce le ima kdo voljo in denar. Ze sama prodaja vinjet je zavajanje potrosnika o kupljenem.
Deathstar
26. 05. 2026 13.31
Kdo jo sploh še rabi? Življenje je lepše, odkar se vozim po "starih" cestah.....
wsharky
26. 05. 2026 13.27
Prvi ukrep nove Janševe vlade bo, podaljšanje veljavnosti vinjet še za eno leto, tako, da nič ne hitite z nakupom
