Junijski vročinski val: nekoč izredni vremenski dogodek, danes stalnica

Junijski vročinski val bi bil še pred 20 leti izreden dogodek, saj takrat vročinskih valov junija praktično nismo imeli, še julija in avgusta so bili redki. V zadnjih desetih, 15 letih pa je to postala stalnica, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil naš hišni prognostik Aleš Satler.

Nevarnosti za gozdne požare, kakršni so lani divjali na Krasu, za zdaj ni, saj smo imeli zelo mokro pomlad. "Sedaj imajo podobno situacijo, ampak na precej večji skali, v Španiji. Suša traja že od lanske jeseni, pozimi je bilo zelo malo dežja, sedaj pa izjemna vročina. Kar je tudi povezano – če so tla bolj suha, se bolj segreva, manj vlage izhlapeva in je še manjša verjetnost za padavine, tako da je to neka pozitivna povratna zanka."

Ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna bo Španijo dosegel izjemno vroč afriški zrak, na 1500 metrih se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija. "Pri adiabatnem spustu se potem ta zrak do nižin ogreje še za 15, morda 16 stopinj, tako da znajo pasti absolutni rekordi, kar je res nenavadno za konec junija." V luči podnebnih sprememb so ti prodori afriškega zraka vse pogostejši in vse bolj izraziti.