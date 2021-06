JUPOL Antimicrob – revolucionarna aktivna barva za notranje prostore

Z zdravstveno epidemijo, ki se po svetu razširila že v lanskem letu, se je močno spremenil naš pogled na zdravje in varnost našega življenjskega okolja. Pozornost smo najprej usmerili v najbolj ranljive skupine, kot so starejši in osebe s pridruženimi boleznimi, otroci in mladostniki, zatem pa še na zaposlene, ki delo opravljamo od doma, v poslovnih prostorih, industrijskih obratih in raznolikih storitvenih dejavnostih. V ospredje so zdravstvene institucije postavile prav dezinfekcijo prostorov, v katerih se gibljemo ali bivamo, zlasti pa to velja za javne objekte, kot so bolnišnice, šole, vrtci, zdravstveni domovi, domovi za starostnike ter športni in kulturni objekti, kjer se običajno zadržuje večje število oseb in se zahteva visoka raven higiene.

Notranja zidna barva JUPOL Antimicrob danes tako na trgu predstavlja revolucionarno rešitev, saj je edinstvena po svoji sestavi in načinu delovanja. Za njen razvoj, ki temelji na novi tehnologiji in aktivnih funkcionalnostih, so zaslužni JUB-ovi strokovnjaki, ki so sestavili inovativno formulo z učinkovitim in dolgotrajnim protimikrobnim učinkom, ki pozitivno vpliva na počutje uporabnikov, jih ščiti pred negativnimi vplivi in hkrati manj obremenjuje okolje. Pri določanju parametrov barve je sodeloval ZAG, testiranja protimikrobnih učinkovitosti pa so potekala v sodelovanju z akreditiranim in mednarodno priznanim inštitutom J.S.Hamilton. Končni izdelek so potrdili še profesionalni izvajalci - slikopleskarji, ki so ovrednotili njegovo uporabnost in primernost za aplikacijo na praktično vsaki stenski površini.

JUPOL Antimicrob je visoko pokrivna in visoko paroprepustna antimikrobna notranja barva, ki je primerna za vse prostore v stanovanjskih objektih in večstanovanjskih stavbah, pa tudi za poslovne, industrijske in številne javne objekte, kjer se želijo uporabniki aktivno zaščititi pred okužbami z virusi, bakterijami in plesnimi, saj uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj mikroorganizmov.