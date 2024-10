Jure Drnovšek poleg bitke z rakom bije še bitko z ZZZS

Jure Drnovšek je prvi epileptični napad doživel leta 2019: "Približno eno uro sem bil v nezavesti in se ne spomnim nič. Spomnim se samo, da me je kuža prišel lizat, da bi me zbudil." Dva dni kasneje se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, rešilec ga je odpeljal na nevrološko kliniko v Ljubljani, kjer je izvedel, da ima raka na ledvicah, pljučih in možganih. "Napovedi so bile črne. Glede na diagnozo je neka zdravnica rekla, da bom živel samo še tri mesece. In takrat so me prijatelji in družina že skoraj pokopali," se spominja Jure.

A 46-letniku so zahtevna zdravljenja pomagala, tumor na ledvicah se je zmanjšal. "Počutje je dobro, sem tudi športno aktiven," pove Jure. In čeprav bi se oče samohranilec po več letih rad vrnil na delo, tega zaradi še vedno trajajoče terapije ne more. Prav zato ga je še toliko bolj šokirala odločba ZZZS, da se mora vrniti na delo."15. oktobra je bila odločba datirana na ZZZS-ju, jaz sem jo pa dobil 16. oktobra. Tam pa piše, da bi jaz že mogel biti 2. oktobra v službi," pojasni Jure. Na zavodu odgovarjajo, da izbrani zdravnik pri svoji odločitvi ni razpolagal z vsemi podatki, ki jih potrebuje za ugotovitev dejanskega stanja pacienta, po pritožbi Drnovška pa da so svojo odločitev zato tudi spremenili in mu bolniško podaljšali. Odločbo pa da so odpremili v zakonskem roku.

Na drugi strani pa bi ga ZPIZ kar upokojil. "Zdravnica pa me je pogledala v 15 sekundah in je v odločbi napisala, da sem nezmožen za delo in da imam deformirano glavo," dodaja Jure. Trenutno Drnovšek prejema slabih 900 evrov bolniškega nadomestila, če bi se upokojil, bi bila ta številka za več kot polovico manjša. "Če bi šel pa v penzijo, pa vemo kakšna bi bila penzija. Kolikor sem se informiral, verjetno ne bi bila večja kot 400 evrov," še zaključi Jure. Tudi zato je na delovno sodišče zoper odločitev ZPIZA pred dnevi vložil tožbo.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na omenjeni zavod, kjer pa so sporočili, da bodo odgovore pripravili v zakonsko določenem roku. Da so postopki institucij prevečkrat nejasni, sicer opozarja tudi Kristina Modic iz Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. "Včasih primerjamo dva povsem enaka primera, pa nekoga invalidsko upokojijo, drugega pošljejo na delo, tretjemu podaljšajo bolniški stalež. In tukaj bi morali biti ti postopki veliko bolj transparentni, da ljudje vejo kaj pričakovati."

Skupaj z ostalimi onkološkimi združenji pa si prizadevajo tudi za dvig, pravi Modic, mizerno nizkih invalidskih pokojnin, ki najhuje prizadenejo ravno mlajše bolnike.