Jure Janković pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen

Pravnomočna obsodba se nanaša na leto 2011, ko je preiskovalna komisija državnega zbora pod vodstvom takratne poslanke SDS Alenke Jeraj preiskovala domnevno sporno prodajo zemljišča na Smodinovcu v Ljubljani. Med drugimi so kot priče zaslišali tako Jureta Jankovića kot Aleša Seliškarja , ki je prodajal kmetijska zemljišča. Janković je prvič pred poslance stopil konec novembra 2010, na njihova vprašanja pa je kar 43-krat odgovoril z "odgovor je enak prejšnjemu". Bolj zgovoren je bil Janković pred okrožnim sodiščem, kjer je na zahtevo poslancev moral pričati 17. januarja 2011. In takrat je zanikal, da bi poznal Aleša Seliškarja, sina Petra Seliškarja , prodajalca parcel na Smodinovcu. Prav tako je zanikal, da bi s Seliškarjem sedel na skupnem sestanku aprila 2009 v prostorih takratnega Taxgroupa. "Nisem bil ne prvič ne drugič, nikoli," je na sodišču izpovedal Jure Janković. Poleg tega je poznavanje z Jankovićem zanikal Aleš Seliškar tako pred poslanci na dveh zaslišanjih (2. 12. 2010 in 27. 1. 2011) kot pred sodiščem v tožbi zoper časnik Finance (6. 3. 2012). "S tem pa je v obeh primerih po krivem izpovedal," je ugotovilo sodišče.

Sina ljubljanskega župana in prodajalca parcel so junija 2011 ovadili takratni trije člani preiskovalne komisije, poslanci Alenka Jeraj (SDS), Franc Pukšič(SLS) in Zmago Jelinčič(SNS). Obtožni predlog in kaznovalni nalog pa je tožilka Petra Vugrinecvložila pet let kasneje, 27. januarja 2016. Še dve leti je nato sodišče potrebovalo, da je izreklo sodbo, na katero pa se ne Janković ne Seliškar nista pritožila. "Sodba je pravnomočna, in sicer za obdolženega J. J. dne 27. 2. 2018, za obdolženega A. S. pa dne 15. 2. 2018," so sporočili z Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Sporna prodaja zemljišč na Smodinovcu

Preiskovalna komisija pod vodstvom Alenke Jeraj je prodajo zemljišč ob zahodni ljubljanski obvoznici preiskovala, ker so sumili, da se je v poslu okoristila tudi družina župana Jankovića. Po predlogu prostorskega načrta naj bi zemljišča kmalu po prodaji postala zazidljiva, vrednost zemljiša pa naj bi s 500 tisoč evrov poskočila na dobrih 10 milijonov evrov. Sprememba zazidljivosti je bila nato tik pred sprejemom iz načrta umaknjena. Preiskovalna komisija sicer svojega dela ni opravila do konca, saj se je mandat državnega zbora prej iztekel.