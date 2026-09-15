Jankovićev sin naslov prijavil v vili Srba, ki v Ljubljani kupuje zemljišča

Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci aprila lani pojasnil, da sam srbskega državljanstva nima, da pa ga lahko pridobi, saj se je rodil v Srbiji. Ima pa srbsko državljanstvo (poleg slovenskega) njegov sin Jure Janković, ki ga je po pisanju preiskovalnega portala Oštro pridobil konec leta 2024.
Srbsko državljanstvo mu je vlada podelila na podlagi 19. člena zakona o državljanstvu oz. naturalizacije v primeru državnega interesa. Kakšen je bil ta državni interes, niso pojasnili.
Mlajši Janković ima zdaj stalno prebivališče prijavljeno v Srbiji, a ne v rojstni vasi svojega očeta, kjer ima v lasti tudi več nepremičnin, temveč v elitnem delu Beograda, na Dedinjah, v razkošni hiši Nikole Petrovića.
Petrović je sicer srbski poslovnež s poslovnimi interesi na območju ljubljanske mestne občine, ki se z ljubljanskim županom tudi osebno pozna. Od konca leta 2022 do aprila 2025 sta se po poročanju medija zunaj prostorov Mestne občine Ljubljana (MOL) srečala najmanj štirikrat. Na enem od srečanj je bila prisotna tudi Ivana Radulović, trenutna direktorica Petrovićevega slovenskega podjetja NG projekt.
Na odgovore, ali je katero od srečanj potekalo tudi na Petrovićevem naslovu v Beogradu oz. v navzočnosti Jureta Jankovića, Oštro še čaka.
Petrović je sicer na območju Ljubljane povezan predvsem z zemljišči ob Barjanski cesti, ki jih je kupil s svojim podjetjem NG projekt. Slednjega je ustanovil 7. junija 2024 oz. le dobre tri tedne pred sklicem javne dražbe, na kateri je MOL že osmič poskušala prodati tri nepozidana stavbna zemljišča ob Barjanski cesti, in štiri mesece pred podelitvijo srbskega državljanstva Juretu Jankoviću.
NG projekt je bil na dražbi edini ponudnik, zemljišča pa je kupil za 3,27 milijona evrov z DDV, medtem ko je bila izvirna izklicna cena na prvi dražbi višja od štirih milijonov evrov brez DDV.
Septembra istega leta in aprila leta 2025 je nato podjetje kupilo še dve bližnji parceli, s čimer je vseh pet zemljišč povezalo v celoto v skupni površini 16.767 kvadratnih metrov zemljišč. Ljubljanska občina sicer za to območje še ni sprejela podrobnega občinskega načrta. Vendar pa sintezna rešitev Ljubljanskega urbanističnega zavoda s konca leta 2021 na parcelah Petrovićevega podjetja predvideva šest stavb, in sicer dve na vzhodnem in štiri na zahodnem delu.
Ljubljanski župan je glede prodaje občinskih zemljišč pojasnil, da je bil postopek javen, Petrovićevo podjetje pa da je bilo edini ponudnik na dražbi. Občina je po njegovih besedah parcele pred tem tudi že dve leti neuspešno prodajala, nazadnje maja 2022, ko so sicer zanje zahtevali 4,16 milijona evrov brez DDV. Posel je preverjala tudi policija, a so na Generalni policijski upravi pojasnili, da razlogi za sum morebitnih kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, v preverjanju zadeve niso bili potrjeni.
Petrović sicer na novinarska vprašanja Oštra in srbskega preiskovalnega centra Krik ni želel odgovoriti, srbskim novinarjem je sporočil, naj se nanj ne obračajo več in jim zagrozil s prijavo zaradi nadlegovanja. Podobno se je odzval tudi na vprašanja slovenskega medija.
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