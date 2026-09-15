Jankovićev sin naslov prijavil v vili Srba, ki v Ljubljani kupuje zemljišča

Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci aprila lani pojasnil, da sam srbskega državljanstva nima, da pa ga lahko pridobi, saj se je rodil v Srbiji. Ima pa srbsko državljanstvo (poleg slovenskega) njegov sin Jure Janković, ki ga je po pisanju preiskovalnega portala Oštro pridobil konec leta 2024. Srbsko državljanstvo mu je vlada podelila na podlagi 19. člena zakona o državljanstvu oz. naturalizacije v primeru državnega interesa. Kakšen je bil ta državni interes, niso pojasnili.

Zoran Janković FOTO: Bobo

Mlajši Janković ima zdaj stalno prebivališče prijavljeno v Srbiji, a ne v rojstni vasi svojega očeta, kjer ima v lasti tudi več nepremičnin, temveč v elitnem delu Beograda, na Dedinjah, v razkošni hiši Nikole Petrovića. Petrović je sicer srbski poslovnež s poslovnimi interesi na območju ljubljanske mestne občine, ki se z ljubljanskim županom tudi osebno pozna. Od konca leta 2022 do aprila 2025 sta se po poročanju medija zunaj prostorov Mestne občine Ljubljana (MOL) srečala najmanj štirikrat. Na enem od srečanj je bila prisotna tudi Ivana Radulović, trenutna direktorica Petrovićevega slovenskega podjetja NG projekt. Na odgovore, ali je katero od srečanj potekalo tudi na Petrovićevem naslovu v Beogradu oz. v navzočnosti Jureta Jankovića, Oštro še čaka. Petrović je sicer na območju Ljubljane povezan predvsem z zemljišči ob Barjanski cesti, ki jih je kupil s svojim podjetjem NG projekt. Slednjega je ustanovil 7. junija 2024 oz. le dobre tri tedne pred sklicem javne dražbe, na kateri je MOL že osmič poskušala prodati tri nepozidana stavbna zemljišča ob Barjanski cesti, in štiri mesece pred podelitvijo srbskega državljanstva Juretu Jankoviću. NG projekt je bil na dražbi edini ponudnik, zemljišča pa je kupil za 3,27 milijona evrov z DDV, medtem ko je bila izvirna izklicna cena na prvi dražbi višja od štirih milijonov evrov brez DDV.

Jure Janković FOTO: POP TV