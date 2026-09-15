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Jankovićev sin naslov prijavil v vili Srba, ki v Ljubljani kupuje zemljišča

Ljubljana, 15. 09. 2026 19.10 pred 51 minutami 3 min branja 78

Avtor:
M.P.
Jure Janković

Sin ljubljanskega župana Jure Janković, ki je pred dvema letoma pridobil srbsko državljanstvo na podlagi naturalizacije zaradi državnega interesa (kakšen je bil ta državni interes, ni znano), ima zdaj stalno prebivališče prijavljeno v elitnem predelu Beograda v razkošni hiši Nikole Petrovića. Gre za srbskega poslovneža, ki ima poslovne interese v Ljubljani – njegovo podjetje NG projekt je namreč lani od občine kupilo tri zemljišča ob Barjanski cesti, z dodatnim nakupom bližnjih parcel pa pridobilo skoraj 17.000 kvadratnih metrov veliko območje.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci aprila lani pojasnil, da sam srbskega državljanstva nima, da pa ga lahko pridobi, saj se je rodil v Srbiji. Ima pa srbsko državljanstvo (poleg slovenskega) njegov sin Jure Janković, ki ga je po pisanju preiskovalnega portala Oštro pridobil konec leta 2024.

Srbsko državljanstvo mu je vlada podelila na podlagi 19. člena zakona o državljanstvu oz. naturalizacije v primeru državnega interesa. Kakšen je bil ta državni interes, niso pojasnili.

Zoran Janković
Zoran Janković
FOTO: Bobo

Mlajši Janković ima zdaj stalno prebivališče prijavljeno v Srbiji, a ne v rojstni vasi svojega očeta, kjer ima v lasti tudi več nepremičnin, temveč v elitnem delu Beograda, na Dedinjah, v razkošni hiši Nikole Petrovića.

Petrović je sicer srbski poslovnež s poslovnimi interesi na območju ljubljanske mestne občine, ki se z ljubljanskim županom tudi osebno pozna. Od konca leta 2022 do aprila 2025 sta se po poročanju medija zunaj prostorov Mestne občine Ljubljana (MOL) srečala najmanj štirikrat. Na enem od srečanj je bila prisotna tudi Ivana Radulović, trenutna direktorica Petrovićevega slovenskega podjetja NG projekt.

Na odgovore, ali je katero od srečanj potekalo tudi na Petrovićevem naslovu v Beogradu oz. v navzočnosti Jureta Jankovića, Oštro še čaka.

Petrović je sicer na območju Ljubljane povezan predvsem z zemljišči ob Barjanski cesti, ki jih je kupil s svojim podjetjem NG projekt. Slednjega je ustanovil 7. junija 2024 oz. le dobre tri tedne pred sklicem javne dražbe, na kateri je MOL že osmič poskušala prodati tri nepozidana stavbna zemljišča ob Barjanski cesti, in štiri mesece pred podelitvijo srbskega državljanstva Juretu Jankoviću.

NG projekt je bil na dražbi edini ponudnik, zemljišča pa je kupil za 3,27 milijona evrov z DDV, medtem ko je bila izvirna izklicna cena na prvi dražbi višja od štirih milijonov evrov brez DDV.

Jure Janković
Jure Janković
FOTO: POP TV

Septembra istega leta in aprila leta 2025 je nato podjetje kupilo še dve bližnji parceli, s čimer je vseh pet zemljišč povezalo v celoto v skupni površini 16.767 kvadratnih metrov zemljišč. Ljubljanska občina sicer za to območje še ni sprejela podrobnega občinskega načrta. Vendar pa sintezna rešitev Ljubljanskega urbanističnega zavoda s konca leta 2021 na parcelah Petrovićevega podjetja predvideva šest stavb, in sicer dve na vzhodnem in štiri na zahodnem delu.

Ljubljanski župan je glede prodaje občinskih zemljišč pojasnil, da je bil postopek javen, Petrovićevo podjetje pa da je bilo edini ponudnik na dražbi. Občina je po njegovih besedah parcele pred tem tudi že dve leti neuspešno prodajala, nazadnje maja 2022, ko so sicer zanje zahtevali 4,16 milijona evrov brez DDV. Posel je preverjala tudi policija, a so na Generalni policijski upravi pojasnili, da razlogi za sum morebitnih kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, v preverjanju zadeve niso bili potrjeni.

Petrović sicer na novinarska vprašanja Oštra in srbskega preiskovalnega centra Krik ni želel odgovoriti, srbskim novinarjem je sporočil, naj se nanj ne obračajo več in jim zagrozil s prijavo zaradi nadlegovanja. Podobno se je odzval tudi na vprašanja slovenskega medija.

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KOMENTARJI78

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gebo 1
15. 09. 2026 20.00
Sam naterat to srsko mafijo
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
15. 09. 2026 19.59
namesto da bi bila ljubljana namenjena domačemu ljudstvu je postala instantna štala lopovski struktur. Kdo je za to zaslužen je vsakomur jasno.
Odgovori
+2
2 0
hobotnica1
15. 09. 2026 19.59
Kmalu bodo volitve in upam, da ga ljubljančani ne izvolite. Enkrat mora biti konec tega županovanja.
Odgovori
+1
1 0
zaza regović
15. 09. 2026 20.01
LJ si ravno to zasluži kar ima
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
15. 09. 2026 19.57
Še vedno je 100x bolj pošten od Mijića...
Odgovori
-4
1 5
nemski_ovcar
15. 09. 2026 19.57
Mafija
Odgovori
+4
4 0
AFŽ
15. 09. 2026 19.56
če se kdo verjame, da ni zadaj korupcija, je milo rečeno ZA LUNO.
Odgovori
+5
5 0
Delavec_Slo
15. 09. 2026 19.56
SEM MISLIL DA JE ŽE PLAČAL DOLG DO DRŽAVE ZMAZEK!
Odgovori
+6
6 0
zaza regović
15. 09. 2026 19.56
Kao Zoran je vse naredo v LJ, seveda, ko pa ima občina velik proračun se lahko kaj naredi. Raje se vprašajmo kolko pa je denarja poniknilo. Tudi kakor jaz vem LJ ni v zadnjih 20 let ustvarila skoraj nič 100 milijonskih startupov..mogoče kakega al 2 to je pa to
Odgovori
+4
4 0
Kardinal v Kristusu
15. 09. 2026 19.54
Prijavljen pri Srbu? Škandal, nedopustno, kje živimo, bananarepublik, krivosodje...
Odgovori
+4
7 3
zaza regović
15. 09. 2026 19.57
Čeprav sem jaz več slovenec kot je on Srb mora da se zna...kaj je on
Odgovori
+1
1 0
zulj001
15. 09. 2026 19.54
"Jači smo od sudbine" bi rekli Srbi , res je ,po zaslugi bebavih Slovenskih volivcev...
Odgovori
+7
7 0
Delavec_Slo
15. 09. 2026 19.53
A NI TO TA KI JE DOLŽAN FURSU!!!
Odgovori
+11
12 1
Kardinal v Kristusu
15. 09. 2026 19.56
Ne, tisto je desni Mijić
Odgovori
-2
2 4
BroNo1
15. 09. 2026 19.52
Vsi vemo, da so levičarji pokvarjeni. Mečejo drobtinice kvazi ranljivim in si s tem pridobivajo volilce. Bravo in še enkrat bravo kdor je tole dal ven. Res so barabe, samo mutenje, hkrati pa imajo medije, “kulturnike”, oprance pod seboj!!! Temu je res treba naredit konec!!!
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+12
12 0
JazAliTi
15. 09. 2026 19.51
preventiva. zakaj pa tudi starejši ne?
Odgovori
+5
5 0
Slovener
15. 09. 2026 19.51
Žalostno !
Odgovori
+5
5 0
RAZKOL
15. 09. 2026 19.51
balkanci navadna mafijska nabodijihtreba banda
Odgovori
+11
11 0
Raul
15. 09. 2026 19.50
No kje ste levičarji,ko tako pljuvate po novi vladi,aja tole je za vas vse ok....
Odgovori
+13
13 0
BARABIN123
15. 09. 2026 19.54
Vsi so iste piz.e kradljive. Desni so pa še malo bolj pokvarjeni
Odgovori
-5
0 5
macolagobec
15. 09. 2026 19.48
Zakaj primerjate in mešate cifre z DDV in brez DDV, ker se tako zamegli bistvo. Jasno, da je bila zadnja dražba sklicana zelo na hitro. Vsi interesenti pa tudi nimajo vedno na razpolago 4 milijone. In ko ni bilo nikogar, je lahko Srrbin, ki je bil Jankovićev kompanjon, kupil zemljišče po polovični ceni. Tako to dela Janković že 20 let, buutlni ga pa volijo.
Odgovori
+12
12 0
Nikoliveclevo
15. 09. 2026 19.47
Ponosni ata Zoki, sin se je dobro naucil... biti lopov
Odgovori
+11
11 0
Kardinal v Kristusu
15. 09. 2026 19.47
Jure Janković je mala riba... Kje so Snežić, Đuđić, Mijić, Stevanović in ostala delikventna desna elita?
Odgovori
-9
2 11
macolagobec
15. 09. 2026 19.50
Malim Jankovićevim ribicam je samo zlovenistansko "sodišče" odpisalo 29 milijonov evrov dolga, da sirotinje ne bodo stradale.
Odgovori
+8
8 0
nova pot
15. 09. 2026 19.50
Janković operira z milijoni in ne s takšnim drobižem kot ostali prej omenjeni.
Odgovori
+6
6 0
boslo
15. 09. 2026 19.52
Mala riba? Njegov ata je big boss v Sloveniji, vse se njega vpraša
Odgovori
+4
4 0
zaza regović
15. 09. 2026 19.54
Mora ga zagovarjat, svojega Jurčeka
Odgovori
+3
3 0
Pajki
15. 09. 2026 19.55
Niti priblizno… Jankovič&family so najvecja slovenska lopovska familija,!ki jo ščiti slovenska levica, s Kučanom na čelu. Pa Janše tudi ne maram, preden se kdo vžge
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+1
1 0
boslo
15. 09. 2026 19.47
To je le slučaj...
Odgovori
+4
4 0
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