Jure Janković v dolgovih: njegovo parcelo bodo prodajali na dražbi

Precej strma z drevesi poraščena parcela tik pod Golovcem na ljubljanskem Rudniku bi lahko na začetku septembra, natančneje v četrtek, 5. septembra, dobila novega lastnika. Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč za takrat sklicalo javno dražbo, na kateri bodo prodali 1422 kvadratnih metrov parcele v lasti Jureta Jankoviča. Izklicna cena je postavljena na 45 tisoč evrov. Cena se bo, če bo veliko zanimanja, dvigovala po 500 evrov.

Gre sicer za zemljišče, ki stoji neposredno od družinski hiši ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Njegova hiša pravzaprav sega na to zemljišče - in to 162 kvadratnih metrov, piše v cenitvi. Natančneje tam stojita županov plavalni bazen in steklenjak.