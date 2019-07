Ste opazili eleganco Jureta Koširja? Kdo se skriva za njo?

Jure Košir, ki nas je v preteklosti razveseljeval z izjemnimi športnimi uspehi v alpskem smučanju in je veljal za navdih marsikateremu mlademu športniku je že nekaj let ponosni ambasador in obraz moške blagovne znamke Galileo.

S svojim stilom pooseblja uspešno osebo Galilea za 21.stoletje, ki ponuja urbano, poslovno in elegantno modo za ambiciozne in športne moške. Nova kolekcija Galileo temelji na visoko kvalitetnih materialih, modernih krojih in lastnemu dizajnu, ki sledi svetovnim trendom. Kombinacija modernih tkanin in naravnih vlaken poskrbi za vrhunsko kvaliteto in ugodno počutje ob nošenju oblačil.



Outfit iz nove kolekcije poudarja maksimalno udobnost , hkrati pa je v njem prisotna eleganca, ki poudari postavo vsakega moškega.



Galileo Poleg outfit kolekcije ne zamudite nobene slavnostne priložnosti brez Galileo kolekcije, ki ponuja najkvalitetnejše materiale moških oblek, namenjenih tako porokam kot drugim svečanim dogodkom.



Celotno kolekcijo Galileo si lahko ogledate na www.galileomen.com Bodi IN, nosi Galileo. #GalileoAllForMen







Naročnik oglasa je Monile d.o.o..