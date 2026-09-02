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Slovenija

Jure Soklič prevzel vodenje največjega slovenskega trgovca z elektriko

Ljubljana, 02. 09. 2026 18.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Gen-i

Menjava na čelu največjega slovenskega trgovca z elektriko Gen-I, do katere je prišlo sočasno z menjavo na mestu generalnega direktorja družbe Gen energija, je tudi uradno potrjena. Novi predsednik uprave je tako Jure Soklič, petletni mandat je začel z 31. avgustom. Na položaju je nasledil Maksa Helbla.

Soklič je bil tako kot predsednik uprave danes vpisan v poslovni register, njegov mandat je začel teči 31. avgusta, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Tudi v Gen-I so potrdili, da je bil na ponedeljkovi skupščini družbe za novega predsednika uprave s petletnim mandatom imenovan Soklič.

To so pospremili z besedami, da bo pod njegovim vodstvom Gen-I še naprej uresničeval strategijo trajnostne rasti ter krepil položaj ene vodilnih in zaupanja vrednih energetskih družb v regiji.

"Upravljavska sprememba poteka načrtovano in ob nemoteni kontinuiteti poslovanja. Vsi ključni projekti, razvojne aktivnosti in poslovni procesi se izvajajo skladno z zastavljenimi načrti, družba pa ostaja zanesljiv partner odjemalcem, poslovnim partnerjem in drugim deležnikom," so zagotovili.

Gen-i
Gen-i
FOTO: Bobo

Na spletni strani Gen-I so v Sokličevem opisu zapisali, da je izkušen menedžer, podjetnik in investitor z več kot 20-letnimi mednarodnimi vodstvenimi izkušnjami na področjih strateškega upravljanja, razvoja podjetij, prodaje, digitalne preobrazbe, finančnih tehnologij in korporativnega upravljanja.

Svojo poklicno pot je gradil na področjih korporativnega upravljanja in poslovnega prestrukturiranja, digitalizacije, razvoja novih poslovnih modelov ter mednarodne prodaje. Od leta 2020 deluje kot podjetnik, investitor in direktor več družb s področij digitalnih rešitev, turizma, upravljanja nepremičnin in investicij, so dodali.

Portal Forbes Slovenija je ob tem zapisal, da je bil med drugim soustanovitelj in direktor podjetja Hive IT, ki je razvijalo tehnologijo veriženja blokov (blockchain). Portal Info360 medtem navaja, da velja za enega od pionirjev slovenskega vala blockchain tehnologije, nazadnje pa da se je ukvarjal še z izposojo luksuznih plovil. Po pisanju obeh medijev naj bi veljal za kader stranke NSi.

Med letoma 2020 in 2022 je bil član nadzornega sveta družbe Gen energija ter predsednik njene revizijske komisije. Po pisanju medijev naj bi že bil kandidat za vodenje Gen-I, po tistem, ko je dolgoletnemu prvemu možu trgovca z elektriko Robertu Golobu novembra 2021 potekel mandat. Po tistem se je Golob podal v politiko in po zmagi na volitvah v prejšnjem mandatu vodil vlado.

Helbl, ki ga je Soklič nasledil, je sicer veljal za nekoga, ki je nadaljeval Golobovo linijo na čelu Gen-I. Je tudi soprog Barbare Kolenko Helbl, ki je bila generalna sekretarka vlade v prejšnjem mandatu.

Ob Sokliču medtem v upravi Gen-I ostajajo Igor Koprivnikar, Sandi Kavalič in Klemen Pleško.

Do menjave na čelu Gen-I je prišlo istočasno, ko so nadzorniki na položaj generalnega direktorja družbe Gen energija, krovnega podjetja drugega energetskega stebra v državi, namesto Nade Drobne Popovič imenovali vidnega člana stranke SDS in večkratnega ministra Andreja Vizjaka.

Ta je pojasnil, da je cilj sočasne menjave prvega moža v Gen-I predvsem odpraviti dosedanja nenavadna lastniška in upravljavska razmerja. Lastnika Gen-I sta namreč s po 50-odstotnim deležem Gen energija in Gen-EL, lastnika Gen-EL pa sta s po 50-odstotnim deležem Gen energija in Gen-I. Zaradi navzkrižnega lastništva tako 100-odstotno državna Gen energija do zdaj ni imela polnih upravljavskih pravic. Če je država 100-odstotni lastnik neke gospodarske družbe in je odgovorna zanjo, mora imeti tudi upravljavsko moč, je pojasnil Vizjak.

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