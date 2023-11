Mednarodna nagrada za preiskovalno novinarstvo Juretu Tepini

Jure Tepina, ki je pred leti že pripovedoval zgodbe, pisal o grozotah in posledicah vojnih žarišč Bližnjega vzhoda, Iraka, Afganistana, Severne Koreje in Ukrajine, je bil prav v Kijevu eden prvih slovenskih predstavnikov sedme sile. Že v prvem tednu ruske invazije se je v živo javljal z območij, hkrati pa bralcem in gledalcem POP TV prinašal raziskovalne zgodbe. Komisija je zato nagradila njegovo požrtvovalnost, predanost, predvsem pa večplastno poročanje v življenjsko nevarnih okoliščinah o vojnih zločinih, kršitvah človekovih pravic leto dni po začetku vojne.

"Vedno bolj opažam, da je slovensko novinarstvo vrhunsko, ko prestopi domače ograde. Že leta ugotavljam, da imamo vrsto izjemno pogumnih novinark in novinarjev, ki se ne zadovoljijo z lokalnimi zgodbami in obvladajo mednarodno poročanje tudi s konfliktnih območij. Lahko jih uvrstimo ob bok največjih svetovnih medijskih organizacij in dokazujejo, da imamo v Sloveniji dolgo tradicijo izjemnega poročanja s krajev in dogodkov, prelomnih za svet. Človekove pravice in vojno pravo sta danes na žalost dve od najbolj aktualnih tematik. V čast mi je, da je tokrat moje poročanje in poročanje moje ekipe prepoznala tako ugledna organizacija, kot je Srednjeevropska iniciativa, ki skupaj z Jugovzhodno medijsko organizacijo in Inštitutom Konrada Adenauerja podeljuje to nagrado," je dejal novinar in urednik 24ur.com.