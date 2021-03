Jurij Lep in Janja Sluga o oblikovanju nove poslanske skupine

Jurij Lep je sicer edini poslanec DeSUS, ki je podprl februarski poskus izglasovanja konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše. Kot razlog za izstop iz poslanske skupine pa je pred dnevi navedel neusklajenost stranke, ki je zapustila vlado Janeza Janše, in poslanske skupine. Ta je namreč zavzela nekakšno zmerno opozicijsko držo in podpira nekatere vladne predloge, ki so v koalicijski pogodbi, ki so jo sopodpisali.