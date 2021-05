Jourova ponovno pozvala k rešitvi glede financiranja STA

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je znova izrazila pričakovanje, da bo mogoče najti hitre rešitve za trajno financiranje STA. V odgovoru na pismo mednarodnim novinarskim organizacijam je spomnila, da je dolžnost slovenske vlade zagotoviti primerno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. Novinarji brez meja pa medtem svarijo, da je neodvisnost javnih medijev v Sloveniji v nevarnosti.

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) ter še pet vodilnih organizacij za svobodo medijev in novinarskih organizacij v Evropi je sredi marca na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi poslabšanja svobode medijev v Sloveniji in vnovičnih napadov premierja Janeza Janše na neodvisnost Slovenske tiskovne agencije (STA). Evropsko komisijo so ob tem pozvali, naj pri slovenskih oblasteh doseže, da bodo financiranje STA obnovile in da bodo prenehale z napadi na njeno neodvisnost.

icon-expand Tiskovna konferenca pred STA FOTO: Miro Majcen

Javni mediji, vključno z javnimi tiskovnimi agencijami, igrajo posebno vlogo v Evropski uniji in Evropska komisija je že večkrat pozvala države članice, naj se vzdržijo poskusov izvajanja pritiska nanje, je poudarila Vera Jourova v odgovoru na pismo, ki so ga ta teden omenjenim organizacijam poslali iz komisarkinega kabineta, v vpogled pa ga je dobila tudi STA. Ob tem je ponovila znano stališče, da je dolžnost slovenske vlade v skladu s slovensko zakonodajo zagotoviti neodvisnost in primerno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. Spomnila je tudi, da je komisija nedavno potrdila, da je financiranje STA s strani Slovenije povsem v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh. Zato pričakujemo, da bo mogoče najti hitre rešitve, da bi zagotovili trajno financiranje agencije, je zapisala. Komisarka je v pismu tudi spomnila na lansko poročilo o vladavini prava, ki med drugim ugotavlja, da so nadlegovanja prek spleta ali grožnje novinarjem v Sloveniji pogost pojav, ta dejanja pa običajno niso sankcionirana. Pozorno spremljamo dogajanje od objave prvega poročila o vladavini prava, svoja opažanja pa bomo predstavili v prihajajočem poročilu o vladavini prava, ki naj bi ga objavili julija, je še navedla komisarka, ki je pristojna za vrednote in preglednost.

Jourova je tudi ponovila namero, da obišče Slovenijo, kar je napovedala že v začetku maja. Takrat je izrazila tudi pričakovanje, da se bo sestala tudi s predsednikom vlade Janšo. Za september je napovedala objavo pobude za povečanje varnosti novinarjev v EU, o tem pa se želi pogovoriti tudi s slovenskim predsedstvom Svetu EU. Novinarji brez meja: Neodvisnost javnih medijev v Sloveniji v nevarnosti Javni mediji v Sloveniji in na Češkem se upirajo političnim pritiskom, vključno z obtožbami o kaznivih dejanjih in ogrožanjem financiranja, a njihova uredniška in finančna neodvisnost sta očitno v nevarnosti. Novinarji brez meja (RSF) zato pozivajo politike obeh držav k zaščiti neodvisnosti javnih medijev v skladu s priporočili Sveta Evrope (SE).

icon-expand Shod za medije in novinarstvo FOTO: Bobo

Javni mediji na Madžarskem in Poljskem (v državah, ki se po indeksu RSF svobode medijev v svetu uvrščata med problematične) so že pod nadzorom političnih voditeljev, a bitka za ohranitev neodvisnosti javnih medijev na Češkem in v Sloveniji – v državah, kjer omenjeni indeks situacijo še vedno uvršča kot relativno dobro – se nadaljuje, poudarjajo v RSF. Slovenija je sicer na indeksu letos zdrsnila za štiri mesta na 36. mesto, medtem ko je Češka med 180 državami na 40. mestu. "Češki in slovenski politiki morajo prenehati s prestopanjem meja svojih pristojnosti, s tem ko skušajo odstaviti vodje javnih medijev. Pozivamo jih, naj ustavijo pritiske na te medije preko svojih nadzornih teles in naj nehajo manipulirati z vprašanjem njihovega financiranja," je ob tem pozval vodja oddelka RSF za Evropsko unijo in Balkan Pavol Szalai. Tovrstno ravnanje je namreč v nasprotju s priporočili SE iz leta 2012.

Ob tem so v RSF spomnili na poskuse blatenja direktorja STA Bojana Veselinoviča s strani premierja Janše, ki pogosto napada novinarje. Janša je Veselinoviča nedavno obtožil sostorilstva pri umoru nekdanjega odgovornega urednika STA leta 2010, zaradi česar je Veselinovič, ki vse očitke zanika, napovedal vložitev kazenske in civilne tožbe proti Janši. Kot so še zapisali, Janša, "ki pogosto izraža skrajno desna stališča", ne skriva svojih ciljev. Marca je tako Veselinoviča pozval k odstopu in ga opisal kot "politično orodje skrajne levice", STA pa je označil za "nacionalno sramoto". Izpostavili so tudi namero vladne koalicije, da pristojnost imenovanja članov nadzornega sveta STA prenese s parlamenta na vlado, in ustavitev financiranja agencije.

Na Češkem v RSF kot problematične izpostavljajo predvsem razmere v zvezi s tamkajšnjo javno televizijo (ČT), kjer se skušajo oblasti, še posebej glasen je pri tem češki predsednik Miloš Zeman, s pomočjo članov nadzornega sveta in povsem lažnih obtožb znebiti generalnega direktorja ČT Petra Dvoraka. Iz vrst skrajno desne stranke SPD prihajajo poleg tega zahteve po ukinitvi letne pristojbine, plačane javni radioteleviziji s strani državljanov, in njeni zamenjavi z neposrednim financiranjem iz državnega proračuna, s čimer pa bi ČT postala odvisna od vlade.