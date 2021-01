Jurša: Člani poslanske skupine DeSUS poenoteni

Člani poslanske skupine DeSUS so se namreč na današnji seji poslanske skupine pogovarjali tudi o prihodnjem delovanju stranke. Jurša je v izjavi za medije po seji povedal, da so se dogovorili, da bodo v poslanski skupini delovali vsi poslanci dosedanje poslanske skupine. Poudaril je, da je v poslovniku DZ in poslovniku poslanske skupine opredeljeno, kdo je njen član.

Poslanca Roberta Polnarjaso namreč izločili iz stranke. "Robert Polnar ni dal odstopne izjave in je še vedno, na nek način, član poslanske skupine," je dejal Jurša. Poslanec Branko Simovičje sicer danes dejal, da imajo v stranki tri struje. Glede tega je Jurša danes povedal, da sam ne bi govoril o strujah, ampak o različnih razmišljanjih.