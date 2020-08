Jurša: Poslanci in velik del članstva enotni, da s Pivčevo ni poti naprej

"Mislili smo, da bo Aleksandra Pivec nov zagon za stranko, ki bo vodil k njenemu napredku, a se je zgodilo ravno nasprotno," je dobrega pol leta po izvolitvi Pivčeve dejal Franc Jurša. Tako se lahko po njegovih navedbah zgodi, da bo stranka celo izginila s političnega prizorišča, če jo bo še naprej vodila Pivčeva. Njega, kot je dejal, sicer že na kongresu ni prepričala, "žal pa je večina članov ni poznala". V stranki je po njegovih besedah "ogromno tistih, ki so Pivčevi pomagali pri prevzemu predsedniške funkcije, zdaj pa jo želijo odstraniti z nje".

Poleg afer in laganja poslanci Pivčevi očitajo tudi, da je zanemarila odnos s poslansko skupino. Glede tega je Jurša za Dnevnikdejal, da ji manjkajo politične izkušnje, saj "se ni zavedala, da je poslanska skupina srce stranke".

"Želimo, da pride nekdo, ki bo stranko konsolidiral, poenotil članstvo in ki bo razumel politiko,"je poudaril. Jurša sam stranke, kot je dejal, ne bi prevzel, po njegovih navedbah pa tisti, ki imajo v stranki večjo odgovornost, o novem imenu že razmišljajo. Glede na to, da je izvršni odbor sprejel sklep o sklicu izrednega kongresa, bo stekel postopek evidentiranja kandidatov za predsednika stranke, je pojasnil Jurša, ki pričakuje, da bo svet stranke na torkovi seji določil datum kongresa. Jurša upa, da bo svet v torek glasoval o nezaupnici, "predsednico in vse druge voljene organe pa seveda razreši kongres", je dodal.

Mnenja, kdo lahko razreši predsednika stranke, so različna

Mnenja, kdo lahko razreši predsednika stranke – ali svet ali samo kongres – so namreč različna. Kot je dejal Jurša, bi vsak pravnik o tem podal drugačno mnenje, na svetu pa bodo stvari reševali politično, saj je glasovanje o nezaupnici politična rešitev.

"Glasovanje o nezaupnici smo predlagali poslanci, in če ne bo izglasovana, pomeni, da smo nezaupnico dobili mi. V tem primeru bomo uresničili plan B, ki ga bomo predstavili na svetu stranke," je napovedal.

Pred torkovo sejo sveta stranke Jurša pričakuje tudi pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, v katerem pričakuje, da bodo izvedeli, ali z uradom za demografijo iz brezna rešuje podpredsednico vlade Pivčevo in koliko so zanj pomembni poslanci DeSUS. Odlok o ustanovitvi urada za demografijo je vlada sprejela na četrtkovi seji, kar je bilo za Juršo presenečenje. Po njegovem mnenju bi bilo modro najprej ustanoviti urad za starejše, kar je imel DeSUS v svojem programu, pozneje pa zadevo nadgraditi.

Kritičen je bil tudi do načina kadrovanja pod vodstvom Pivčeve. Med drugim je dejal, da bodo po zamenjavi Nine Stankovič z Damjanom Stanonikomv kratkem verjetno dobili že tretjega generalnega sekretarja stranke. Glede odločitve, da bo Pivčeva do kongresa pooblastila enega od podpredsednikov stranke za koordinacijo stranke s poslansko skupino, je Jurša dejal, da jim niso povedali, kdo naj bi to bil, četudi pa bi jim, se z njim ne bi pogovarjali, saj je za povezavo med poslansko skupino in stranko zadolžena predsednica.