'Jušić izpolnjuje kriterije, ministrstvo že sprožilo postopke za razpis'

Na notranjem ministrstvu so na vprašanje, kakšne so konkretne izkušnje v. d. generalnega direktorja Policije Senada Jušića, s katerimi izpolnjuje pogoj osmih let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, odgovorili, da iz podatkov kadrovske evidence izhaja, da je bil med drugim pomočnik komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnik vodje sektorja kriminalistične Policije na Policijski upravi Koper. V Policiji je sicer začel delati leta 1991.