Jušić: Ograja na meji le tehnični pripomoček, vodni top zgolj v skrajni sili

Senad Jušič je bil, preden je nastopil položaj šefa policije, pomočnik komandirja in pomočnik vodje kriminalistov na policijski upravi.

"Kot pomočnik komandirja, kot pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije definitivno organiziraš, načrtuješ, usmerjaš, usklajuješ delo policistov. Delo policije poteka 24 ur na dan in tedaj, ko ni vodje enote v službi, to vlogo prevzame pomočnik," pravi Jušič. O tem, ali je bil uradniški svet preveč kreativen pri prepoznavanju vodstvenih izkušenj, bo odločalo sodišče, njegovo odločitev pa pravi, da bo sprejel.

Jušić je izbira notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ta po odstopu Tatjane Bobnar in po njenih očitkih o vmešavanju premierja v policijo, velja za politično bolj lojalen kader. Sam nima veze s politiko, pravi Jušić. "To nima nobene zvez z realnostjo," pravi in dodaja, da predsednika vlada sploh ne pozna ter da se še nikoli nista srečala.

Eden od očitkov Tatjane Bobnar premieru je bil, da je poskušal vplivati nanjo, da zamenja novogoriškega direktorja policijske uprave. Jušić je zamenjal že več direktorjev, Evgena Govekarja še ne. "Do sedaj nikoli nikakršnih namigov nisem dobil s strani nikogar. Tudi če bi jih dobil, jih ne bi upošteval. Ker se odločam po svoji vesti, upoštevam zakonitost, strokovnost in učinkovitost dela. To so moje osnovno vodilo." Po njegovem mnenju se politika ustavi pred vrati policije. "Pri vodenju slovenske policije sem samostojen," trdi.

Tako tudi ne bi dovolil obiska ministra v operativnem štabu policije v primeru protivladnih protestov. Jušič tudi ne zagovarja uporabe vodnega topa na protestih. "Uporabili bi ga res kot skrajno sredstvo za to, da bi se zavarovalo premoženje in življenje ljudi, ko bi nastopile te okoliščine."

Aktualna vlada je v koalicijsko pogodbo zapisala umik ograje z južne meje, a se je ob povečanem prehodu migrantov znašla v zadregi, saj jo v Rigoncah denimo, občani tam še želijo. "Ograja na meji je, kar se tiče migracij z vidika policijskega dela, samo trenutno kot nek tehnični pripomoček. Da bi pa zaradi tega imelo kakšen koli vpliv, pa zagotovo ne."

